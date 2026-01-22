আগে ভোট ডাকাতি হয়েছে, এখন এরা ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করছে: তারেক রহমান

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারের প্রথম দিনে আজ বৃহস্পতিবার হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। জনসভায় তিনি ভোটারদের আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের আগে সজাগ থাকতে বলেছেন।
একটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে অসততার অভিযোগ এনে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেছেন, ‘জরুরি কথা বলতে চাই। সজাগ থাকতে হবে। টের পাচ্ছেন কিছু?’
দলটিকে ইঙ্গিত করে তারেক রহমান বলেন, ‘এরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আগে ভোট ডাকাতি হয়েছে, চুরি হয়েছে; এখন এরা ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করছে।’
তারেক রহমান বলেন, ‘যারা নির্বাচনের আগেই অসৎ কাজ করে, তারা পরে সৎ কাজ করবে কীভাবে? সৎ মানুষের শাসন কায়েম করা একমাত্র বিএনপির পক্ষেই সম্ভব।’
নির্বাচনের দিন (১২ ফেব্রুয়ারি) ভোরে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, ‘ভোরে ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে। ভোটের দিন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে প্রস্তুতি নেবেন। ভোটকেন্দ্রের সামনে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়ে ভোট দিতে হবে।’
উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ‘এবারের ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দেশটা কার? জনগণের দেশ। কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।’
এর আগে বেলা ১টায় সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে তারেক রহমান দলের নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেন। সিলেটে বক্তব্য দিয়ে সড়কপথে মৌলভীবাজারের শেরপুরে এক সমাবেশে তিনি বক্তব্য দেন। সেখান থেকে শায়েস্তাগঞ্জ পৌঁছান সন্ধ্যায়।
মাগরিবের নামাজের আগে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গাড়িবহর হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার প্রস্তাবিত খেলার মাঠের সমাবেশস্থলে পৌঁছায়। তারেক রহমান মঞ্চে উঠে জামাতে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। নামাজের পর সমাবেশে বক্তব্য দেন তিনি। শুরুতে তিনি জেলার দলীয় প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন।
জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘দুর্নীতি যদি বন্ধ করতে হয়, তাহলে জনগণকে সজাগ হতে হবে। এই সুযোগ যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। কাজেই, এবার ভোট দেওয়ার যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। ১২ তারিখের নির্বাচনে ধানের শীষ বিজয়ী হলে প্রতি পরিবারে একটা ফ্যামিলি কার্ড দিতে চাই।’
হবিগঞ্জের এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকারবিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আখতার।
প্রসঙ্গত, এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে সমাবেশে বক্তব্য দেবেন বিএনপি চেয়ারম্যান।
জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জামায়াতে ইসলামি নির্বাচনে জয়ী হলে মিরপুরের বর্জ্যে ভরা খাল ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার আধুনিকায়নসহ ভাঙা রাস্তাঘাট ও লাইটপোস্ট মেরামত করা হবে। তিনি এলাকাকে সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত করার পাশাপাশি মনিপুর হাইস্কুলসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বিশ্বমানের মানে উন্নীত১ ঘণ্টা আগে
বিএনপি সরকার গঠন করলে প্রতি পরিবারকে যে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তার সুফল নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তুলে বলেছেন, ‘বিএনপির ফ্যামিলি কার্ড জনগণ পর্যন্ত পৌঁছাবে তো? ২০০০ টাকার কার্ড নিতে ১০০০ টাকার ঘুষ...১ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘যাঁরা সাধারণ মানুষের সেবা করবেন, তাঁদের আমরা সাধুবাদ জানাই। সবাই মিলে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকব। গত ৩৮ বছর যাবৎ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে জনসেবায় নিয়োজিত ছিলাম, এখনো আছি।’২ ঘণ্টা আগে
‘স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে যেভাবে আমরা বিজয় অর্জন করেছি, আগামীতেও যারা স্বৈরশাসন, চাঁদাবাজ আর এই ধরনের নীতিতে আসতে চান, তাদের আমাদের পক্ষ থেকে জনগণ লাল কার্ড দেখাবে।’ আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর মিরপুরে আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জামায়াতের ঢাকা-১৫ এর নির্বাচনী সমাবেশে জামায়াতে৪ ঘণ্টা আগে