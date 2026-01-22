Ajker Patrika
রাজনীতি

আগে ভোট ডাকাতি হয়েছে, এখন এরা ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করছে: তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, হবিগঞ্জ থেকে
আগে ভোট ডাকাতি হয়েছে, এখন এরা ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করছে: তারেক রহমান
শায়েস্তাগঞ্জে নির্বাচনী সমাবেশে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারের প্রথম দিনে আজ বৃহস্পতিবার হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। জনসভায় তিনি ভোটারদের আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের আগে সজাগ থাকতে বলেছেন।

একটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে অসততার অভিযোগ এনে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেছেন, ‘জরুরি কথা বলতে চাই। সজাগ থাকতে হবে। টের পাচ্ছেন কিছু?’

দলটিকে ইঙ্গিত করে তারেক রহমান বলেন, ‘এরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আগে ভোট ডাকাতি হয়েছে, চুরি হয়েছে; এখন এরা ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করছে।’

তারেক রহমান বলেন, ‘যারা নির্বাচনের আগেই অসৎ কাজ করে, তারা পরে সৎ কাজ করবে কীভাবে? সৎ মানুষের শাসন কায়েম করা একমাত্র বিএনপির পক্ষেই সম্ভব।’

নির্বাচনের দিন (১২ ফেব্রুয়ারি) ভোরে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, ‘ভোরে ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে। ভোটের দিন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে প্রস্তুতি নেবেন। ভোটকেন্দ্রের সামনে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়ে ভোট দিতে হবে।’

উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ‘এবারের ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দেশটা কার? জনগণের দেশ। কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।’

এর আগে বেলা ১টায় সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে তারেক রহমান দলের নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেন। সিলেটে বক্তব্য দিয়ে সড়কপথে মৌলভীবাজারের শেরপুরে এক সমাবেশে তিনি বক্তব্য দেন। সেখান থেকে শায়েস্তাগঞ্জ পৌঁছান সন্ধ্যায়।

মাগরিবের নামাজের আগে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গাড়িবহর হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার প্রস্তাবিত খেলার মাঠের সমাবেশস্থলে পৌঁছায়। তারেক রহমান মঞ্চে উঠে জামাতে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। নামাজের পর সমাবেশে বক্তব্য দেন তিনি। শুরুতে তিনি জেলার দলীয় প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন।

জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘দুর্নীতি যদি বন্ধ করতে হয়, তাহলে জনগণকে সজাগ হতে হবে। এই সুযোগ যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। কাজেই, এবার ভোট দেওয়ার যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। ১২ তারিখের নির্বাচনে ধানের শীষ বিজয়ী হলে প্রতি পরিবারে একটা ফ্যামিলি কার্ড দিতে চাই।’

হবিগঞ্জের এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকারবিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আখতার।

প্রসঙ্গত, এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে সমাবেশে বক্তব্য দেবেন বিএনপি চেয়ারম্যান।

বিষয়:

হবিগঞ্জবিএনপিসমাবেশসিলেট বিভাগনির্বাচনহবিগঞ্জ সদরনির্বাচন কমিশনসিলেটনামাজরাজনীতিবিদভোটতারেক রহমাননির্বাচনী সহিংসতাভোটার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

ক্ষমতায় গেলে খাল সংস্কারসহ মিরপুরবাসীর জন্য যেসব প্রতিশ্রুতি দিলেন জামায়াত আমির

ক্ষমতায় গেলে খাল সংস্কারসহ মিরপুরবাসীর জন্য যেসব প্রতিশ্রুতি দিলেন জামায়াত আমির

২০০০ টাকার ফ্যামিলি কার্ড নিতে ১ হাজার টাকার ঘুষ লাগবে না তো—প্রশ্ন নাহিদের

২০০০ টাকার ফ্যামিলি কার্ড নিতে ১ হাজার টাকার ঘুষ লাগবে না তো—প্রশ্ন নাহিদের

আগে ভোট ডাকাতি হয়েছে, এখন এরা ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করছে: তারেক রহমান

আগে ভোট ডাকাতি হয়েছে, এখন এরা ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করছে: তারেক রহমান

আগেই নিজ থেকে ভালো হয়ে যান—সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের হুঁশিয়ারি দিলেন ঢাকা-১৮ আসনে বিএনপি প্রার্থী জাহাঙ্গীর

আগেই নিজ থেকে ভালো হয়ে যান—সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের হুঁশিয়ারি দিলেন ঢাকা-১৮ আসনে বিএনপি প্রার্থী জাহাঙ্গীর