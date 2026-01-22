Ajker Patrika
লেটার টু তারেক রহমানসহ বিএনপির পাঁচ নির্বাচনী কর্মসূচি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মাহদী আমীন। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরুর দিনে বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমীন পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে দলটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কর্মসূচির ঘোষণা দেন তিনি। মাহদী আমীন জানান, এসব উদ্যোগের মাধ্যমে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র গঠনের নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে চান।

সংবাদ সম্মেলনে মাহদী আমীন বলেন, নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আজ থেকে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়েছে। এই প্রচারণার প্রথম দিনেই বিএনপি পাঁচটি কর্মসূচির মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা ও জনমত তৈরির কার্যক্রম শুরু করেছে।

মাহদী আমীন প্রথম কর্মসূচি হিসেবে তিনি তুলে ধরেন ‘তারেক রহমানকে পরামর্শ দিন’ উদ্যোগ। তিনি জানান, এর আওতায় আজ থেকেই সারা দেশে পোস্টার ও ড্যাংলারের মাধ্যমে একটি বিশেষ কিউআর কোড ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মাহদী আমীন বলেন, এই কিউআর কোড স্ক্যান করে যে কেউ নিজের চিন্তা, মতামত ও পরামর্শ সরাসরি তারেক রহমানের কাছে পাঠাতে পারবেন। দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে, যেকোনো সময় মানুষ এতে যুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গঠনে নিজের মতামত দিতে পারবেন, যা নীতিনির্ধারণে গুরুত্ব পাবে।

তিনি জানান, দ্বিতীয় কর্মসূচি ‘লেটার টু তারেক রহমান’। ‘তারেক রহমান শুনবেন আপনার কথা’—এই লক্ষ্য সামনে রেখে নাগরিকদের ভাবনা, প্রত্যাশা ও প্রস্তাব চিঠি, ই-মেইল কিংবা অনলাইনের মাধ্যমে পাঠানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। মাহদী আমীন বলেন, গুলশান-২-এর নির্ধারিত ঠিকানায় চিঠি পাঠানো যাবে, পাশাপাশি [email protected] ই-মেইল, ফেসবুক গ্রুপ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও মতামত জানানো যাবে বলেও জানান তিনি।

তৃতীয় কর্মসূচি ‘ম্যাচ মাই পলিসি’। মাহদী আমীন বলেন, ইতিমধ্যে চালু হওয়া এই সোয়াইপভিত্তিক ওয়েব অ্যাপের মাধ্যমে জুলাই-পরবর্তী নতুন বাংলাদেশে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও নীতিভিত্তিক আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এখন পর্যন্ত তিন লক্ষাধিক মানুষ বিএনপির নীতি ও পরিকল্পনা নিয়ে এতে মতামত দিয়েছেন বলে তিনি জানান।

মাহদী আমীন আরও জানান, চতুর্থ কর্মসূচি ‘দ্য প্ল্যান: ইয়ুথ পলিসি টক উইথ তারেক রহমান’। তিনি বলেন, নির্বাচনী প্রচারণার শুরুতে তারেক রহমান সিলেট সফরকালে স্থানীয় তরুণ সমাজের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কর্মসংস্থান, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, তথ্যপ্রযুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা বিষয়ে সেখানে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে ১৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১২৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। এ সময় ডা. জুবাইদা রহমান ও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চম কর্মসূচি হিসেবে তিনি বিএনপির আটটি লিফলেটের কথা উল্লেখ করেন। মাহদী আমীন বলেন, বিভিন্ন সেক্টরে বিএনপির নীতি ও তারেক রহমানের ভিশন তুলে ধরা এসব লিফলেট নিয়ে সম্প্রতি আয়োজিত অনুষ্ঠানে কূটনীতিকেরাও অংশ নেন। তিনি বলেন, ভিশন-২০৩০, রাষ্ট্র সংস্কারের ২৭ দফা এবং পরবর্তীকালে ৩১ দফার ধারাবাহিকতায় বিএনপির সুস্পষ্ট নীতিগত অবস্থান রয়েছে।

বক্তব্যের শেষে মাহদী আমীন বলেন, জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেই বিএনপি রাজনীতি করছে। আগামী নির্বাচনে জনগণ ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপির বিজয় নিশ্চিত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিএনপি তারেক রহমান ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
