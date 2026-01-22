Ajker Patrika
আগেই নিজ থেকে ভালো হয়ে যান—সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের হুঁশিয়ারি দিলেন ঢাকা-১৮ আসনে বিএনপি প্রার্থী জাহাঙ্গীর

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
বৃহস্পতিবার নির্বাচনী প্রচারে বিএনপি প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন ঢাকা-১৮ আসনে (বৃহত্তর উত্তরা) বিএনপি প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। তিনি বলেছেন, ‘সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের ঠাঁই এই এলাকায় হবে না। যাদের ভেতর এমন চিন্তা রয়েছে, তারা আগেই নিজ থেকে ভালো হয়ে যান।’

রাজধানীর উত্তরখান শাহ কবির (রহ.) মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে তিনি গণসংযোগে নামেন।

জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘যারা সাধারণ মানুষের সেবা করবেন, তাঁদের আমরা সাধুবাদ জানাই। সবাই মিলে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকব। গত ৩৮ বছর যাবৎ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে জনসেবায় নিয়োজিত ছিলাম, এখনো আছি।’

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হলে দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আল্লাহর অশেষ রহমতে এবং আপনাদের ভোটে আমরা যদি সরকার গঠন করতে পারি, তাহলে দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের “প্ল্যান” অনুযায়ী ফ্যামিলি কার্ড, ফারমার্স কার্ড এবং হেলথ কার্ড দেওয়া হবে। ১৮ মাসে সারা দেশ থেকে দেড় কোটি মানুষকে আমাদের চাকরি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।’

মানবিক দেশ গড়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘আমরা জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে শোডাউন বা মিছিল করব না। আমাদের নেতা তারেক রহমান বলেছেন, মানবিক দেশ গড়বেন। মানবিক দেশ গড়তে হলে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা যাবে না।’

উত্তরখান থানা বিএনপির সভাপতি সুলতান মাহমুদ বকুলের সভাপতিত্বে প্রচারে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মো. মোস্তফা জামান, যুগ্ম আহ্বায়ক আফাজ উদ্দিনসহ উত্তরখান, দক্ষিণখান, তুরাগ, বিমানবন্দর ও খিলক্ষেতের নেতা-কর্মীরা।

