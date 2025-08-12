Ajker Patrika
জামায়াতের আয় সবচেয়ে বেশি, এরপর বিএনপি-জাপা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিবন্ধন শর্ত অনুযায়ী প্রতি পঞ্জিকা বছরে দলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্বাচন কমিশনে (ইসিতে) জমা দিতে হয়। ইসিতে জমা দেওয়া ২০২৪ সালে আয় ও ব্যয় সব থেকে বেশি দীর্ঘদিন পর নিবন্ধন ফিরে পাওয়া বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর। অথচ দলটির কোনো ব্যাংক হিসেবই নেই। আয় ও ব্যয়ের দিক দিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি। আর তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে জাতীয় পার্টি। ইসিতে জমা দেওয়া দলগুলোর অডিট রিপোর্ট থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

ইসিতে জমা দেওয়া অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী জামায়াত ২০২৪ সালে আয় করেছে ২৮ কোটি ৯৭ লাখ ২৯৯ টাকা। আর ব্যয় করেছে ২৩ কোটি ৭৩ লাখ ৩৮ হাজার ১৭৭ টাকা। বিএনপি ২০২৪ সালে আয় দেখিয়েছে ১৫ কোটি ৬৫ লাখ ৯৪ হাজার ৮৪২ টাকা। আর ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৮০ লাখ ৪ হাজার ৮২০ টাকা। জাতীয় পার্টি ২০২৪ সালে আয় করেছে ২ কেটি ৬৪ লাখ ৩৮ হাজার ৯৩৮ টাকা। আর ব্যয় করেছে ১ কোটি ৭৯ লাখ ৮৮ হাজার ৪৪ টাকা।

নিবন্ধন পাওয়ার পর গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) প্রথমবার ইসিতে ২৪ সালে আয় দেখিয়েছে ৪৬ লাখ ৪ হাজার ৩০০ টাকা। আর ব্যয় হয়েছে ৪৫ লাখ ৯৬ হাজার ৮৮ টাকা। এ ছাড়া বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ২০২৪ সালে ৩১ লাখ ৫৫ হাজার ৬৫৬ টাকা আয় করেছে। আর ব্যয় দেখিয়েছে ৩১ লাখ ১৪ হাজার ৩০৮ টাকা।

৩১ জুলাই ইসির জনসংযোগ পরিচালক মো. শরিফুল আলম জানান, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতসহ ২৯টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্ধারিত সময়ে ২০২৪ পঞ্জিকা বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব জমা দিয়েছে। ১০টি দল সময় বাড়ানোর আবেদন করেছে। আর ১১টি দল নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দেয়নি।

একযুগের মাথায় এবার আদালতের আদেশে জামায়াতের নিবন্ধন পুনর্বহাল হয়েছে, তাই দলটিকেও অডিট রিপোর্ট জমা দিতে হয়েছে। আর প্রথমবারের মতো আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত থাকায় দলটির অডিট রিপোর্ট জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতার মধ্যে ছিল না। প্রতি বছর ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে নিবন্ধিত দলগুলোর আগের পঞ্জিকা বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব ইসিতে জমা দেওয়ার বিধান রয়েছে। আইন অনুযায়ী পর পর তিন বছর দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা না দিলে সংশ্লিষ্ট দলের নিবন্ধন বাতিলের বিধান রয়েছে।

