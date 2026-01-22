Ajker Patrika
রাজনীতি

শেরেবাংলা-সোহরাওয়ার্দী-নজরুল-হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে এনসিপির প্রচারণা শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শেরেবাংলা-সোহরাওয়ার্দী-নজরুল-হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে এনসিপির প্রচারণা শুরু
শুরু হয়েছে এনসিপি (জাতীয় নাগরিক পার্টির) আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির কবর জিয়ারতের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে এনসিপি (জাতীয় নাগরিক পার্টির) আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণা।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শেরেবাংলা একে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সমাধি জিয়ারত করেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম আহ্বায়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিনসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।

এরপর তারা ‘ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ জোট’ লেখা ব্যানার নিয়ে পদযাত্রা করে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও শরিফ ওসমান হাদির সমাধিক্ষেত্রে যান। জিয়ারত শেষে তাঁদের জাতীয় প্রেসক্লাবে যাওয়ার কথা রয়েছে।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১০ দলীয় জোটের অংশ এনসিপি। নির্বাচনে এনসিপির শাপলা কলি প্রতীক নিয়ে লড়বেন ৩০ জন প্রার্থী।

বিষয়:

নির্বাচনবাংলাদেশের রাজনীতিজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপিশরিফ ওসমান হাদি
