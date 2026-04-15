চার-পাঁচজন উপদেষ্টার কাছে গিয়েও ‘হেল্প’ পাইনি: মাহফুজ আলম

রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর এলাকার উন্নয়নের জন্য চার-পাঁচজন উপদেষ্টার কাছে গিয়েও সাহায্য পাননি বলে অভিযোগ করেছেন বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। আজ বুধবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এই অভিযোগ জানান তিনি।
জাতীয় সংসদে কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহর বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে মাহফুজ লিখেছেন, ‘আজকে হাসনাতের সংসদে “আকুতি” দেখে মনে পড়ল, রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুরের উন্নয়নের জন্য ৪-৫ জন উপদেষ্টার কাছে গিয়েও কোনো হেল্প পাইনি। তাঁদের সাথে কয়েকবার দেখা করেছি। ডিও লেটার দিয়েছি। সেসব লেখার সময় এখনো আসেনি।’
একটি রাজনৈতিক দলের চাপে বা সিদ্ধান্তে উপদেষ্টারা তাঁকে সহযোগিতা করেননি বলে দাবি করেন মাহফুজ। তিনি লিখেছেন, ‘এতটুকু বলতে পারি যে একটি রাজনৈতিক দলের চাপে/সিদ্ধান্তে উনারা আমার এলাকায়/আমাকে কোনো সহযোগিতা করেননি। হাসনাত বলছেন, এলাকায় মুখ দেখাতে পারবেন না। আর আমার মুখটা ঢেকে দিয়েছিলেন আমার সহকর্মীগণ! খোদা তাঁদের মঙ্গল করুন।’
ফেসবুক পোস্টে মাহফুজ বলেন, ‘আমি যেই মাদ্রাসায় ৮ বছর পড়েছি, যে মাদ্রাসা আমার বাবা ১৫ বছর পরিচালনা করেছেন, সেই মাদ্রাসাও এমপিওভুক্ত হয়নি। কারণ, একটি রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা করেছিলাম।’
মাহফুজ আলম লিখেছেন, ‘আমি তো “অযোগ্য” উপদেষ্টাই বটে! আর সে রাজনৈতিক দল নাকি ক্ষমতায় ছিল না। হাহা পায় যে হাসি!’
