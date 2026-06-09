Ajker Patrika
রাজনীতি

বিএনপির সঙ্গে সরকারের একটা অংশ আওয়ামী লীগও চালাচ্ছে: আসিফ মাহমুদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ জুন ২০২৬, ২১: ১৯
বিএনপির সঙ্গে সরকারের একটা অংশ আওয়ামী লীগও চালাচ্ছে: আসিফ মাহমুদ
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির সঙ্গে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগও সরকারের একটা অংশ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর নাখালপাড়ার হোসেন আলী উচ্চবিদ্যালয়ে বৃক্ষ বিতরণ কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই অভিযোগ করেন।

আওয়ামী লীগের নেতারা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন বলে শোনা যাচ্ছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে মতামত জানতে চাইলে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘এই সরকার তো অনেকে মিলে চালাচ্ছে। আওয়ামী লীগেরও কিছু “সফট সাপোর্টার” এই সরকারে আছে। আমরা দেখি, এই সরকারের একটা অংশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলে আওয়ামী লীগের নেতারা যেন নির্বাচন অংশগ্রহণ করতে না পারেন, যাঁরা আওয়ামী লীগের পোস্টেড আছেন বা আওয়ামী লীগ করতেন, করেন—সেটা নিয়ে আলাপ করছে। আবার সরকারের একজন উপদেষ্টাকে দেখছি, তিনি বলছেন যে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারবে।’

এনসিপির এই নেতা এ বিষয়ে আরও বলেন, ‘সরকারের দিক থেকে আসলে মেসেজটা পরিষ্কার না। আমাদের মনে হয় যে সরকারের একটা অংশ আওয়ামী লীগও চালাচ্ছে বিএনপির সাথে সাথে। কারণ, এটার তো প্রশ্নই ওঠার কথা না যে একটা নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতারা কীভাবে নির্বাচন অংশগ্রহণ করতে পারেন। কার্যক্রম নিষিদ্ধ মানে সব ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। তাদের “পোস্টেড” নেতা-কর্মীদেরও সব ধরনের কার্যক্রম, নির্বাচন অংশগ্রহণ—এসব কিছু নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।’

বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগের মিছিল সম্পর্কে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমরা মনে করি, এটা সরকারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা। আমরা আসলে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও এত মিছিল দেখি নাই। যদিও বলা হতো অন্তর্বর্তী সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছে না, তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চালাতে পারছে না। আমরা দেখছি, এখন আরও দুর্বল অবস্থা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। তারা (বর্তমান সরকার) আরও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চালাতে পারছে না। ঢাকায় থানায় থানায় মিছিল হচ্ছে, এটা আমরা মনে করি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এই সরকারের ব্যর্থতা।’

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সরকারি কোষাগারের টাকা ব্যবহার করে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের প্রশাসক নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি জানান, তাঁরা লাখ লাখ পোস্টার লাগিয়ে নগরকে দূষিত করছেন। আবাসিক এলাকা, এমনকি মেট্রো স্টেশনেও গরুর হাট বসানো হয়েছে। এই অব্যবস্থাপনাই প্রমাণ করে তাঁরা মেয়র হওয়ার যোগ্য নন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে এনসিপি-সমর্থিত এই মেয়র প্রার্থী বলেন, স্থানীয় নির্বাচনে এনসিপি এককভাবে অংশ নেওয়ার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিচ্ছে। জোটগতভাবে নির্বাচনে যাবে কি না, তা তফসিলের পর দলগুলোর সঙ্গে বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

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বিষয়:

নিষিদ্ধবিএনপিসরকাররাজনীতিবিদআসিফ মাহমুদআওয়ামী লীগএনসিপি
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