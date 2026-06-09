Ajker Patrika
রাজনীতি

সীমান্তে বিএসএফের পুশ ইন কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত: জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ জুন ২০২৬, ১৮: ৪৭
সীমান্তে বিএসএফের পুশ ইন কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত: জামায়াত

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে পুশ ইনের ঘটনাকে কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।

আজ মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন তিনি।

বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে জোরপূর্বক ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে, যা বেআইনি, অন্যায় এবং কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত।

ভারত সরকার তাদের নাগরিকদের বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা চালিয়ে ভারতের সংবিধান, আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের লঙ্ঘন করছে বলে মন্তব্য করেন জামায়াত সেক্রেটারি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানালেও ভারত সরকার তা আমলে নিচ্ছে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

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বিজিবি, আনসার-ভিডিপি ও স্থানীয় জনগণের সতর্ক অবস্থানের কারণে একাধিকবার পুশ ইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে উল্লেখ করে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘আমরা যত দূর জেনেছি, এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার একাধিকবার ভারতের কাছে চিঠি পাঠালেও এখন পর্যন্ত কোনো জবাব পায়নি।’

বাংলাদেশের জনগণ কোনো অবস্থায়ই বিদেশি চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না বলে মন্তব্য করেন জামায়াত সেক্রেটারি। তিনি ভারতকে সীমান্তে এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করে প্রতিবেশীসুলভ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে ভারতীয় ‘আগ্রাসী তৎপরতার’ বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারকে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

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বিষয়:

কূটনৈতিকবিএসএফবিবৃতিজামায়াতে ইসলামী
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