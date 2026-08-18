জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার সমাধিসৌধে বিএনপির স্থায়ী কমিটির নতুন চার সদস্যের শ্রদ্ধা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির নতুন চার সদস্য। আজ মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জাতীয় সংসদ ভবনসংলগ্ন সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাঁরা। শ্রদ্ধা নিবেদন জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমানউল্লাহ আমান বলেন, ‘আজকে আমাদের দলের সঙ্গে জনগণের সেতুবন্ধন রচনা করতে হবে। আমরা সরকারের সঙ্গে জনগণের সেতুবন্ধন রচনা করব। দল আমাদের সুযোগ দিয়েছে। জনগণ দলকে সুযোগ দিয়েছে। আমরা জনগণকে নিয়ে এই দলকে এই সরকারকে সহযোগিতা করব।’
দলের আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য ফরহাদ হালিম ডোনার বলেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ওপর অনেক অন্যায়-অত্যাচার করা হয়েছিল। তারপরও কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্যে হিংসার কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটাননি। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ওপরেও অনেক অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তিনি এখন পর্যন্ত কোনো বিরোধী দলকে বা অন্য কাউকে অবজ্ঞা করে কোনো কথা বলেননি। এটি তাঁর একটি মহৎ গুণ। জনগণ তাঁকে বিশ্বাস করেছে।’
ডোনার আরও বলেন, ‘দেশে কিছু সমস্যা আছে, বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের। এটার জন্য উনি চেষ্টা করছেন। আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য রুহুল কবির রিজভী, মো. আমান উল্লাহ আমান, ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার ও মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
এ সময় বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু, সহ যুববিষয়ক সম্পাদক মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ, ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি ও সংসদ সদস্য খন্দকার আবু আশফাক, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সংসদ সদস্য এস এম জাহাঙ্গীর, জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নয়ন এবং জাতীয়তাবাদী তাঁতী দলের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন।
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