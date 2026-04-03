শনিবার বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

বাসস, ঢাকা 
আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ৫৯
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিএম অফিস

স্থায়ী কমিটির বৈঠক ডেকেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আগামীকাল শনিবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে গুলশানে দলের চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে স্থায়ী কমিটির এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

আজ শুক্রবার বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শায়রুল কবীর বলেন, বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

এর আগে গত ৯ জানুয়ারি বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক হয়েছিল।

