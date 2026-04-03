হরমুজ খুলতে জাতিসংঘে ইরানকে চাপ প্রয়োগের প্রস্তাব রুখে দিল তিন দেশ

হরমুজ প্রণালিতে নৌ-চলাচল স্বাভাবিক করতে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের একটি বড় ধরনের আরব উদ্যোগ আটকে দিয়েছে রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই তিন প্রভাবশালী দেশ তাদের ‘ভেটো’ ক্ষমতা প্রয়োগ করে আন্তর্জাতিক সমর্থনপুষ্ট এই সামরিক অভিযানের প্রস্তাবটি বাতিল করে দিয়েছে।
জাতিসংঘের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কূটনীতিকদের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, আরব দেশগুলো হরমুজ প্রণালিতে বিশ্বব্যাপী অবাধ নৌ-চলাচল নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ প্রস্তাব চেয়েছিল। এই প্রস্তাবে সরাসরি ‘শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা’ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছিল, যাতে ইরানের বাধা অগ্রাহ্য করে এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ উন্মুক্ত রাখা যায়।
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স এই প্রস্তাবের বিপক্ষে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। তারা জানিয়েছে, যেকোনো ধরনের সামরিক শক্তি প্রয়োগের অনুমোদনের ভাষা বা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তারা নীতিগতভাবে একমত। তবে আন্তর্জাতিক মহলের মতে, এই তিন দেশের এমন অবস্থান প্রকারান্তরে ইরানকে বিশ্ব অর্থনীতিকে জিম্মি করার এবং তেল ও পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধ বজায় রাখার সুযোগ করে দিচ্ছে।
বিশ্বের অন্যতম প্রধান জ্বালানি সরবরাহ রুট হরমুজ প্রণালিতে এই অচলাবস্থা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সামরিক পদক্ষেপের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাওয়ায় ইরানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা এখন আরও কঠিন হয়ে পড়বে।
এই ঘটনা বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে একটি গভীর ফাটল ফুটিয়ে তুলেছে। একদিকে ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তেহরানের বিরুদ্ধে সামরিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক অভিযান অব্যাহত রেখেছে। যুদ্ধবিরতির সব আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজস্ব কৌশলে এগোচ্ছে, ফলে এই অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।
বিশ্লেষকদের মতে, জাতিসংঘে এই কূটনৈতিক ব্যর্থতা মধ্যপ্রাচ্যের সমুদ্রপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি আরও অনিশ্চিত করে তুলল। হরমুজ প্রণালির এই সংকটের সমাধান এখন কোন পথে এগোবে, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে।
ইউরোপের উন্নত জীবনের আশায় পাড়ি জমানোর পথে লিবিয়া উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের একটি কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হওয়া নৌকা ডুবে অন্তত ৭০ জন নিখোঁজ হয়েছেন। গত শনিবারের এই মর্মান্তিক ঘটনায় ৩২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও দুইজনের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।৩৯ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়ায় সফররত বিশিষ্ট ইসলামি বক্তা শায়খ আহমাদুল্লাহর ভিসা বাতিল করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ইহুদিবিদ্বেষী এবং উসকানিমূলক বক্তব্যের অভিযোগে গতকাল রোববার তাঁর ভিসা বাতিল করা হয়। সিডনিভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ’-এর প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা চরম সীমায় পৌঁছেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘নরক নামিয়ে আনা’র হুমকির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা হুংকার দিয়েছে তেহরান। ইরানের সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা আলী আকবর বেলায়েতি...২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীরা ৪৫ দিনের একটি সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করছে। অস্থায়ী এই যুদ্ধবিরতি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই আলোচনার বিষয়ে অবগত যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের চারটি সূত্র মার্কিন সংবাদমাধ্যম...২ ঘণ্টা আগে