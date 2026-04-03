Ajker Patrika
রাজনীতি

সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠনের উদ্যোগ হতাশার: হাসনাত কাইয়ুম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ২৩
আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ূম। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

সরকার ও বিরোধী জোটের সম্মিলিত সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠনের উদ্যোগ হতাশার বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ুম। আজ শুক্রবার রাজধানীর পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত ‘সংস্কারের সাংবিধানিক বৈধতা: নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কুপ্রভাব’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় হাসনাত কাইয়ুম বর্তমান রাজনৈতিক গতিপথ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের মানুষ যে আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল, সরকার ও প্রধান বিরোধী জোটের রহস্যময় সমীকরণ সেই স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করছে। সরকার ও বিরোধী জোটের সম্মিলিত সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠনের উদ্যোগ সেই আশাকে বিরাট হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।’

বিদ্যমান ব্যবস্থায় সংস্কারের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে যে বিতর্ক তোলা হচ্ছে, তা আসলে একটি রাজনৈতিক চতুরতা—মন্তব্য করেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি। তিনি আরও বলেন, ‘অতীতে আমরা দেখেছি, তিন জোটের রূপরেখা পায়ে ঠেলে তৎকালীন বিএনপি সরকার জন-আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করেছে। এবারও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ বাতিলের উদ্যোগ নিয়ে বিএনপি সংবিধানকে শাসকের ইচ্ছাধীন দলিলে পরিণত রাখতে চাচ্ছে। ক্ষমতার ভারসাম্যহীন এই সংবিধানে থেকে কোনো টেকসই সমাধান সম্ভব নয়।’ এমন কিছু হলে তার মূল্য সরকারকেই দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

সরকার ও বিরোধী জোটের ‘জন-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত’ এসব উদ্যোগ জনগণকেই রুখে দিতে হবে উল্লেখ করে দলের নেতারা বলেন, অভ্যুত্থান শেষ হয়নি। সরকার ও রাষ্ট্রের ন্যূনতম জবাবদিহি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এই অভ্যুত্থান শেষ হবে না।

সভায় আরও বক্তব্য দেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদার ভূঁইয়া, নির্বাহী কমিটির সদস্য ফরিদুল ইসলাম, রাষ্ট্র সংস্কার ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি লামিয়া ইসলাম প্রমুখ। সভার সঞ্চালনা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

চব্বিশের অর্জন রক্ষা না করলে ২৬-২৭ সালে আরেকটি অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত আসিফের

আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি সিপিবির

সংসদে মানুষের কষ্ট নিয়ে কথা হচ্ছে না: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

গণঅধিকার পরিষদের নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠনে ৫ সদস্যের কমিটি

