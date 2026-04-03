সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠনের উদ্যোগ হতাশার: হাসনাত কাইয়ুম

সরকার ও বিরোধী জোটের সম্মিলিত সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠনের উদ্যোগ হতাশার বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ুম। আজ শুক্রবার রাজধানীর পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত ‘সংস্কারের সাংবিধানিক বৈধতা: নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কুপ্রভাব’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
সভায় হাসনাত কাইয়ুম বর্তমান রাজনৈতিক গতিপথ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের মানুষ যে আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল, সরকার ও প্রধান বিরোধী জোটের রহস্যময় সমীকরণ সেই স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করছে। সরকার ও বিরোধী জোটের সম্মিলিত সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠনের উদ্যোগ সেই আশাকে বিরাট হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।’
বিদ্যমান ব্যবস্থায় সংস্কারের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে যে বিতর্ক তোলা হচ্ছে, তা আসলে একটি রাজনৈতিক চতুরতা—মন্তব্য করেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি। তিনি আরও বলেন, ‘অতীতে আমরা দেখেছি, তিন জোটের রূপরেখা পায়ে ঠেলে তৎকালীন বিএনপি সরকার জন-আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করেছে। এবারও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ বাতিলের উদ্যোগ নিয়ে বিএনপি সংবিধানকে শাসকের ইচ্ছাধীন দলিলে পরিণত রাখতে চাচ্ছে। ক্ষমতার ভারসাম্যহীন এই সংবিধানে থেকে কোনো টেকসই সমাধান সম্ভব নয়।’ এমন কিছু হলে তার মূল্য সরকারকেই দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
সরকার ও বিরোধী জোটের ‘জন-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত’ এসব উদ্যোগ জনগণকেই রুখে দিতে হবে উল্লেখ করে দলের নেতারা বলেন, অভ্যুত্থান শেষ হয়নি। সরকার ও রাষ্ট্রের ন্যূনতম জবাবদিহি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এই অভ্যুত্থান শেষ হবে না।
সভায় আরও বক্তব্য দেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদার ভূঁইয়া, নির্বাহী কমিটির সদস্য ফরিদুল ইসলাম, রাষ্ট্র সংস্কার ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি লামিয়া ইসলাম প্রমুখ। সভার সঞ্চালনা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন।
‘অনেক সময় আপনারা বিভিন্ন আলোচনায় বলেন, ১৫ বছরে অভ্যুত্থান হবে না, ২০ বছরে হবে না। এটার নজির বাংলাদেশে আছে। উনসত্তরের অর্জনটা যখন রক্ষা করা যায় নাই, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। চব্বিশের অর্জন রক্ষা করা না গেলে আবার ২৬-২৭ সালে এ রকম কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে...১৪ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি বাতিল না হলে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) নেতারা। অন্যান্য প্রগতিশীল, বামপন্থী দলগুলোও এই চুক্তির বিরোধিতা করেছে। চুক্তি বাতিলের দাবিতে আগামীকাল সোমবার সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচিরও ঘোষণা দিয়েছে....১৫ ঘণ্টা আগে
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রধান সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন, ‘নবনির্বাচিত সংসদে মানুষের দৈনন্দিন কষ্ট নিয়ে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, জুলাই, গণভোট ইত্যাদি নিয়ে। আমরা আগেই বলেছি, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নাই, গণভোটের কোনো আইনি ভিত্তি নাই১৯ ঘণ্টা আগে
গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠনের জন্য ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ রোববার গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ও সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) হাসান আল মামুন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।১ দিন আগে