অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কাটায় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আটক, ট্রাক জব্দ

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কাটায় মো. শামসুদ্দিন খান খোকন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে প্রশাসন। আটক খোকন উপজেলার লতব্দী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। পরে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ সময় একটি ট্রাক জব্দ এবং একটি ভেকু মেশিন ধ্বংস করে দেওয়া হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) রাত ৮টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উপজেলার লতব্দী ইউনিয়নের রামকৃষ্ণদি গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রূম্পা ঘোষ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. তৌহিদুল ইসলাম বারী, সিরাজদিখান সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার পারভেজ, ক্যাপ্টেন তানজিম এবং সিরাজদিখান থানার ওসি মো. আব্দুল হান্নান।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রূম্পা ঘোষ বলেন, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী অবৈধভাবে মাটি পরিবহনের সময় একটি ট্রাক জব্দ করে পুলিশের জিম্মায় দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অবৈধ মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত একটি ভেকু মেশিন সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা হয়। এ ছাড়া মাটি কাটার অপরাধে শামসুদ্দিন খান খোকনের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়েরের জন্য সিরাজদিখান থানার ওসিকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
সিরাজদিখান থানার ওসি মো. আব্দুল হান্নান বলেন, অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কাটার অপরাধে শামসুদ্দিন খান খোকনের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হচ্ছে। তিনি বর্তমানে থানা হাজতে রয়েছেন।
