Ajker Patrika
রাজনীতি

হামে শিশুদের মৃত্যু: ড. ইউনূস ও নূরজাহান বেগমের শাস্তির দাবি সিপিবির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হামে শিশুদের মৃত্যু: ড. ইউনূস ও নূরজাহান বেগমের শাস্তির দাবি সিপিবির
ছবি: সিপিবি

সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ‘অবহেলায়’ হামে আক্রান্ত হয়ে তিন শতাধিক শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। তিনি বলেন, ইউনূস সরকারের গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটছে বলে বিশেষজ্ঞরা তথ্য–প্রমাণসহ বলেছেন। অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে শিশুদের টিকাদান কর্মসূচিতে বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু ইউনূস সরকারের অবহেলায় এতগুলো শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটল।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমসহ সংশ্লিষ্টদের বিচারের দাবি জানান প্রিন্স। আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর পুরান পল্টনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি পল্টন শাখার উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় সরকারের সমালোচনা করে প্রিন্স বলেন, ‘রহস্যজনক কারণে দোষীদের বিষয়ে সরকার নীরব ভূমিকা পালন করছে।’

প্রিন্স বলেন, জাতীয় সংসদে সরকারি ও বিরোধী দল মিলে অনেক অপ্রয়োজনীয় হাস্যরসের কথা বলে সময় নষ্ট করলেও এ ধরনের জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হলো না। হামে আক্রান্ত হওয়ার পর পর্যাপ্ত আইসিইউ সাপোর্ট না পাওয়ার কারণে অনেক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই প্রকোপের আভাস পাওয়ার পরপরই সরকার আইসিইউ সাপোর্টের জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ নিলে অনেক মৃত্যু এড়ানো যেত।

সিপিবির এ নেতা বলেন, দেশে বেকারত্ব ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। চিকিৎসা সেবার জন্য জায়গা–জমি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে।

সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত সরকারি হাসপাতাল গড়ে তোলার আহ্বান জানান সিপিবির এ নেতা।

দলের পল্টন থানা শাখার সম্পাদক রফিজুল ইসলাম রফিকের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন– সিপিবি ঢাকা মহানগরের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ত্রিদিব সাহা, সিপিবি পল্টন থানার সভাপতি মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল ও হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার হায়াত প্রমুখ।

বিষয়:

চিকিৎসামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগসিপিবিজেলার খবরস্বাস্থ্যশিশুহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

সম্পর্কিত

সংসদের ভেতরে–বাইরে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: নাহিদ ইসলাম

সংসদের ভেতরে–বাইরে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: নাহিদ ইসলাম

হামে শিশুদের মৃত্যু: ড. ইউনূস ও নূরজাহান বেগমের শাস্তির দাবি সিপিবির

হামে শিশুদের মৃত্যু: ড. ইউনূস ও নূরজাহান বেগমের শাস্তির দাবি সিপিবির

জননিরাপত্তা আজ হুমকির মুখে—গাজীপুরে ৫ খুনের ঘটনায় গোলাম পরওয়ার

জননিরাপত্তা আজ হুমকির মুখে—গাজীপুরে ৫ খুনের ঘটনায় গোলাম পরওয়ার

পুশ ইনের বিষয় পর্যবেক্ষণ করছে জামায়াত: শফিকুর রহমান

পুশ ইনের বিষয় পর্যবেক্ষণ করছে জামায়াত: শফিকুর রহমান