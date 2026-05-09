হামে শিশুদের মৃত্যু: ড. ইউনূস ও নূরজাহান বেগমের শাস্তির দাবি সিপিবির

সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ‘অবহেলায়’ হামে আক্রান্ত হয়ে তিন শতাধিক শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। তিনি বলেন, ইউনূস সরকারের গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটছে বলে বিশেষজ্ঞরা তথ্য–প্রমাণসহ বলেছেন। অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে শিশুদের টিকাদান কর্মসূচিতে বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু ইউনূস সরকারের অবহেলায় এতগুলো শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটল।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমসহ সংশ্লিষ্টদের বিচারের দাবি জানান প্রিন্স। আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর পুরান পল্টনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি পল্টন শাখার উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
এ সময় সরকারের সমালোচনা করে প্রিন্স বলেন, ‘রহস্যজনক কারণে দোষীদের বিষয়ে সরকার নীরব ভূমিকা পালন করছে।’
প্রিন্স বলেন, জাতীয় সংসদে সরকারি ও বিরোধী দল মিলে অনেক অপ্রয়োজনীয় হাস্যরসের কথা বলে সময় নষ্ট করলেও এ ধরনের জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হলো না। হামে আক্রান্ত হওয়ার পর পর্যাপ্ত আইসিইউ সাপোর্ট না পাওয়ার কারণে অনেক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই প্রকোপের আভাস পাওয়ার পরপরই সরকার আইসিইউ সাপোর্টের জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ নিলে অনেক মৃত্যু এড়ানো যেত।
সিপিবির এ নেতা বলেন, দেশে বেকারত্ব ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। চিকিৎসা সেবার জন্য জায়গা–জমি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে।
সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত সরকারি হাসপাতাল গড়ে তোলার আহ্বান জানান সিপিবির এ নেতা।
দলের পল্টন থানা শাখার সম্পাদক রফিজুল ইসলাম রফিকের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন– সিপিবি ঢাকা মহানগরের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ত্রিদিব সাহা, সিপিবি পল্টন থানার সভাপতি মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল ও হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার হায়াত প্রমুখ।
