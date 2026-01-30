Ajker Patrika
রাজনীতি

৩৫ দিন আগে লন্ডন থেকে এক নব্য মুফতি এসেছেন: রাশেদ প্রধান

ফেনী প্রতিনিধি
সমাবেশে বক্তব্য দেন জাগপা মুখপাত্র রাশেদ প্রধান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ইঙ্গিত করে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র রাশেদ প্রধান বলেছেন, ‘মাত্র ৩৫ দিন আগে লন্ডন থেকে দেশে একজন নব্য মুফতি এসেছেন। তিনি এখন সারা দেশ ঘুরে ঘুরে ফতোয়া দিচ্ছেন।’ আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে ফেনীতে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। ফেনী জেলা জামায়াত জনসভার আয়োজন করে।

রাশেদ প্রধান বলেন, ‘মাত্র ৩৫ দিন আগে লন্ডন থেকে ফিরে ১৭ বছর পালিয়ে থাকা একজন এখন বলছেন, তিনি প্লেনে করে পালাবেন না, দেশেই থাকবেন। অথচ এই ১৭ বছর তিনি ভিডিও কল, স্কাইপ ও জুমে মিটিং করেছেন। তখন বাংলাদেশের কোন লন্ডনে ছিলেন, সেটার জবাব আগে দিতে হবে। মিথ্যা অহংকার করবেন না।’

বিএনপির সমালোচনা করে জাগপা মুখপাত্র বলেন, ‘ফেনীর কৃতী সন্তান খালেদা জিয়ার আদর্শের বিএনপি এখন আর নেই। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের বিএনপিও নেই। এখন যে বিএনপি দেখা যায়, তা এক নব্য স্বৈরাচারী, চাঁদাবাজ ও জালেমদের দলে পরিণত হয়েছে।’

জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নান এবং সঞ্চালনা করেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোহাম্মদ আবদুর রহিম।

