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রাজনীতি

ড. ইউনূসকে হেনস্তায় প্রতিবাদ-নিন্দা জামায়াতের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ড. ইউনূসকে হেনস্তায় প্রতিবাদ-নিন্দা জামায়াতের
সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের। ফাইল ছবি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে হেনস্তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।

আজ মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমন প্রতিক্রিয়া জানান দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের।

বিবৃতিতে আব্দুল্লাহ মো. তাহের বলেন, ‘ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের কিছু দোসর যে কদর্য ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করে হেনস্তা করেছেন, তা অগ্রহণযোগ্য ও অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমি তাঁকে হেনস্তা করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’

ড. ইউনূসকে হেনস্তা করার মধ্য দিয়ে দেশের সকল নাগরিক এবং রাষ্ট্র হিসেবে সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে অপমানিত ও খাটো করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সৈয়দ তাহের। তিনি বলেন, ‘দেশের মান মর্যাদা বিশ্ব দরবারে সমুন্নত রাখতে বিদেশের মাটিতে দেশের সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে এমন নিন্দনীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা কারোর জন্যই সমীচীন নয়, যা ফ্যাসিস্টদের দোসররা করেছে।’ এ ধরনের আচরণ থেকে তিনি সবাইকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

জামায়াতের নায়েবে আমির তাহের অভিযোগ করেন বলেন, ‘পতিত আওয়ামী ফ্যাসিবাদ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বিদেশের মাটিতে দেশ ও জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী ও সফররত দেশপ্রেমিক বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে।’

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও হাই কমিশনসমূহের কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে ‘দায়িত্বশীল ও সাহসী পদক্ষেপ’ গ্রহণ করার আহ্বান জানান জামায়াতের এ নেতা।

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্রজেলার খবরঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারআওয়ামী লীগজামায়াতে ইসলামীনিউইয়র্ক
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