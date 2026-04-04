রাজনীতি

অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা গড়ে ওঠায় দুর্ঘটনা বারবার ঘটছে: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি

ঢাকার কেরানীগঞ্জের কদমতলী এলাকায় গ্যাসলাইটার কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

আজ শনিবার দেওয়া এক শোক বিবৃতিতে তিনি জানান, দুপুরে সংঘটিত এ দুর্ঘটনায় তিনজন নারীসহ পাঁচজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এবং আরও দুইজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ কারখানা গড়ে ওঠার কারণে এ ধরনের দুর্ঘটনা বারবার ঘটছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকির ঘাটতি ও দায়িত্বহীনতাকেই তিনি এ ধরনের প্রাণহানির জন্য দায়ী করেন।

জামায়াতের এই নেতা অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং নিহত ও আহতদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান।

ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অবৈধ কারখানার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা এবং শিল্পকারখানায় নিরাপত্তা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।’

