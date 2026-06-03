সেলিনা হায়াৎ আইভী কারামুক্ত

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। আজ বুধবার রাত ১০টা ৮ মিনিটে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।
কারা অধিদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
জান্নাত-উল ফরহাদ জানান, আজ আইভীর হাইকোর্ট ও নারায়ণগঞ্জের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জামিনের আদেশ কারা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায়। এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা ১২টি মামলায় জামিনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
পরে তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কোনো আটকাদেশ না থাকায় আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে আজ রাত ১০টা ৮ মিনিটে তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।
সেলিনা হায়াৎ আইভী (৫৫) নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা। তিনি প্রয়াত আলী আহম্মদ চুনকার কন্যা এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র।
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