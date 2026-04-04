কেরানীগঞ্জে কারখানায় আগুনে দগ্ধ দুজন বার্ন ইনস্টিটিউটে, দেখতে গেলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ১১: ২৪
কেরানীগঞ্জ কদমতলী এলাকায় গ্যাস লাইটার তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দগ্ধ দুজনকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। দগ্ধ দুজনকে দেখতে গিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন।

আজ শনিবার রাত ৯টার দিকে বার্ন ইনস্টিটিউটে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং দগ্ধ রোগীর খোঁজখবর নেন। এ ছাড়া ভর্তিরত অন্য রোগীদেরও খোঁজ নেন। এ সময় বার্ন ইনস্টিটিউটের পরিচারক অধ্যাপক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

শনিবার (৪ এপ্রিল) বিকেলে দগ্ধ দুজনকে ভর্তি করা হয়। দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন কারখানার কর্মচারী আসিফ মোল্লা (১৬) ও জিসান (১৮)। তাঁদের দুজনের বাড়ি মাদারীপুর জেলায়।

রাজধানীর কেরানীগঞ্জে কারখানায় আগুন, মরদেহ উদ্ধার বেড়ে ৫রাজধানীর কেরানীগঞ্জে কারখানায় আগুন, মরদেহ উদ্ধার বেড়ে ৫

পরিচালক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন, কেরানীগঞ্জের কদমতলী থেকে দুজন রোগী দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে জিসানের ২২ শতাংস ও আসিফের ১৫ শতাংস দগ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া তাঁদের শ্বাসনালি ক্ষতিগস্ত হয়েছে। দুজনকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

কমিশনহীন দুদক: মামলাহীন এক মাস, থেমে আছে সিদ্ধান্ত

কমিশনহীন দুদক: মামলাহীন এক মাস, থেমে আছে সিদ্ধান্ত

সরকারি চাকরি: নতুন বেতনকাঠামো যাচাই-বাছাই হচ্ছে

সরকারি চাকরি: নতুন বেতনকাঠামো যাচাই-বাছাই হচ্ছে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবু অনড় দুই পক্ষই

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবু অনড় দুই পক্ষই