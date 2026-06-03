ঢাকা-১১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রহমতুল্লাহ মারা গেছেন

সাবেক সংসদ সদস্য ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা এ কে এম রহমতুল্লাহ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ বুধবার ভোরে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এ কে এম রহমতুল্লাহর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি তিন মেয়ে ও দুই ছেলে রেখে গেছেন।
মেয়ে মানসুরা রহমতুল্লাহ গণমাধ্যমকে জানান, আজ ভোর ৪টার দিকে মারা যাওয়ার পর তাঁর বাবার মরদেহ বাড্ডার বেরাইদের নিজের বাসভবনে আনা হয়েছে।
রহমতুল্লাহর পারিবারিক সূত্র জানান, ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে বেশ কয়েক দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন এই রাজনীতিবিদ। আজ বেলা সাড়ে ৩টায় বেরাইদ মাঠে জানাজার পর বেরাইদ কবরস্থানে রহমতুল্লাহকে দাফন করা হবে।
বীর মুক্তিযোদ্ধা রহমতুল্লাহ আমৃত্যু আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি পাঁচবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। ১৯৮৬ সালে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ঢাকা-৫ আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সালে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
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