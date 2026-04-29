হাওরাঞ্চলে ধান কাটায় সংকট, জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান এনসিপির

নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জের বিস্তীর্ণ হাওরাঞ্চলে টানা বৃষ্টি, উজানের ঢল এবং আকস্মিক প্লাবনের কারণে চলতি বোরো মৌসুমে ধান কাটায় মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় কৃষকদের সুরক্ষায় জরুরি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই দাবি জানানো হয়।
এনসিপির কৃষি সম্পাদক গোলাম মর্তুজা সেলিম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বহু এলাকায় কৃষকেরা পানিবন্দী অবস্থায় পাকা ধান রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছেন। কোথাও ধান কাটা শুরু হলেও তা স্বাভাবিক গতিতে এগোচ্ছে না। অনেক পাকা ধান ইতিমধ্যে পানির নিচে তলিয়ে গেছে, যা কৃষকদের জন্য চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে এনসিপি আরও উল্লেখ করে, বিদ্যমান শ্রমিক সংকট, আধুনিক কৃষিযন্ত্রের অপ্রতুলতা এবং ফসল রক্ষা বাঁধের দুর্বলতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ফলে কৃষকের সারা বছরের পরিশ্রম ও একমাত্র ফসল প্রকৃতির বিরূপতা এবং ব্যবস্থাপনার ঘাটতির চাপে মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে।
এই প্রেক্ষাপটে সরকারের প্রতি চার দফা দাবি জানিয়েছে দলটি। দাবিগুলো হলো জরুরি ভিত্তিতে হাওরাঞ্চলে পর্যাপ্ত কম্বাইন হারভেস্টার সরবরাহ ও ধান কাটার শ্রমিক নিশ্চিত করা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান, ফসল রক্ষা বাঁধ দ্রুত মেরামত ও শক্তিশালী করা এবং কার্যকর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা গ্রহণ; পাশাপাশি সরকারি ধান সংগ্রহ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করে কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, হাওরাঞ্চলের কৃষকেরা দেশের খাদ্যনিরাপত্তার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এই সংকটকালে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্ব হলে তা জাতীয় খাদ্য ব্যবস্থা ও অর্থনীতির ওপর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
