এনসিপির ‘স্বেচ্ছাসেবক’ ও ‘কৃষক’ সংগঠনের আত্মপ্রকাশ মে মাসেই

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে স্বেচ্ছাসেবক ও কৃষকভিত্তিক দুটি নতুন সংগঠন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। দলটি জানিয়েছে ‘জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকশক্তি’ ও ‘জাতীয় কৃষকশক্তি’ নামে দুটি সংগঠনের কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছে তারা। এ লক্ষ্যে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দলের যুগ্ম সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল আমিনকে আহ্বায়ক কমিটি প্রস্তুতের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে এনসিপি।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
দলের নেতারা জানান, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকশক্তি ও জাতীয় কৃষকশক্তি নামে দুটি সংগঠনের আহ্বায়ক কমিটি গঠনের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এই দুটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে দলীয় কার্যক্রম বিস্তৃত করা, সংগঠনের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করা এবং স্বেচ্ছাসেবী ও কৃষক শ্রেণির অংশগ্রহণ আরও সুসংগঠিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
তাঁরা জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম এবং কৃষক-সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে আলাদা এই সংগঠন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা এনসিপির। বিশেষ করে কৃষি, গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক উদ্যোগে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠনের আওতায় আনা এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।
এনসিপির কৃষি সম্পাদক গোলাম মর্তুজা সেলিম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বহু এলাকায় কৃষকেরা পানিবন্দী অবস্থায় পাকা ধান রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছেন। কোথাও ধান কাটা শুরু হলেও তা স্বাভাবিক গতিতে এগোচ্ছে না। অনেক পাকা ধান ইতিমধ্যে পানির নিচে তলিয়ে গেছে, যা কৃষকদের জন্য চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
