Ajker Patrika
রাজনীতি

এনসিপির ‘স্বেচ্ছাসেবক’ ও ‘কৃষক’ সংগঠনের আত্মপ্রকাশ মে মাসেই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ০৪
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে স্বেচ্ছাসেবক ও কৃষকভিত্তিক দুটি নতুন সংগঠন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। দলটি জানিয়েছে ‘জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকশক্তি’ ও ‘জাতীয় কৃষকশক্তি’ নামে দুটি সংগঠনের কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছে তারা। এ লক্ষ্যে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দলের যুগ্ম সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল আমিনকে আহ্বায়ক কমিটি প্রস্তুতের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে এনসিপি।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

দলের নেতারা জানান, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকশক্তি ও জাতীয় কৃষকশক্তি নামে দুটি সংগঠনের আহ্বায়ক কমিটি গঠনের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এই দুটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে দলীয় কার্যক্রম বিস্তৃত করা, সংগঠনের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করা এবং স্বেচ্ছাসেবী ও কৃষক শ্রেণির অংশগ্রহণ আরও সুসংগঠিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

তাঁরা জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম এবং কৃষক-সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে আলাদা এই সংগঠন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা এনসিপির। বিশেষ করে কৃষি, গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক উদ্যোগে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠনের আওতায় আনা এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

বিষয়:

স্বেচ্ছাসেবকরাজনৈতিক দলএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বছিলা গরুর হাটের ইজারা নিয়ে পিচ্চি হেলালের সঙ্গে বিরোধ ছিল টিটনের’

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

শাহজালাল বিমানবন্দর: তৃতীয় টার্মিনাল চালুর সময় আরও পেছাল

একতরফা বিজয় ঘোষণার পরিকল্পনা ট্রাম্পের, সম্ভাব্য ইরানি প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

সম্পর্কিত

হাওরাঞ্চলে ধান কাটায় সংকট, জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান এনসিপির

৫ আগস্টের পর ঢাবি ক্যাম্পাস ছিল মব সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর: সাহস

১৯৭৮ সালে জন্ম নেওয়া বিএনপি কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের দল, প্রশ্ন এ টি এম আজহারের

