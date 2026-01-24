Ajker Patrika
রাজনীতি

ঠাকুরগাঁওয়ে জানাজায় একসঙ্গে অংশ নিলেন মির্জা ফখরুল ও জামায়াত প্রার্থী দেলাওয়ার

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আপডেট : ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ২৮
নুরে আলম চৌধুরীর জানাজায় একসঙ্গে অংশ নেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দেলাওয়ার হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও প্রার্থীদের সৌহার্দ্যের এক অনন্য উদাহরণ দেখা গেল ঠাকুরগাঁওয়ে। জেলায় বিএনপি প্রার্থী ও দলীয় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেন একসঙ্গে জানাজায় অংশ নিয়েছেন এবং বক্তব্য দিয়েছেন। স্থানীয় সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী নুরে আলম চৌধুরীর জানাজায় এই ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক বিরোধ ছাড়িয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পাশাপাশি দাঁড়ানোর ঘটনা স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। তারা এই ঘটনাকে রাজনৈতিক অঙ্গনে ইতিবাচক পরিবেশ গড়ার ইঙ্গিত বলে মনে করছেন।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার সালান্দর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নুরে আলম চৌধুরীর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেন। তাঁরা পরে স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য দেন। জানাজায় স্থানীয় নেতা-কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল।

উল্লেখ্য, নুরে আলম চৌধুরী ৯০ বছর বয়সে স্ট্রোকজনিত কারণে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সালান্দর উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি ও দাতা সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নুরে আলমের জানাজায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতাদের একসঙ্গে দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন এবং এটিকে দেশের রাজনীতির জন্য একটি ভালো লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন।

সালান্দর এলাকার সাবেক শিক্ষক আব্দুল হাকিম (৬৫) বলেন, ‘আমাদের এলাকায় রাজনীতি সব সময় উত্তপ্ত থাকে, বিশেষ করে নির্বাচনের সময়। কিন্তু মির্জা ফখরুল সাহেব এবং দেলাওয়ার সাহেবকে একই জানাজায় দেখে মনে হলো, রাজনীতিতে শুধু বিভেদ নয়, মানবিকতারও জায়গা আছে। এমন পরিবেশ যদি স্থায়ী হয়, তাহলে দেশের রাজনীতি আরও সুস্থ হয়ে উঠবে।’

