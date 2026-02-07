Ajker Patrika
রাজনীতি

সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জামায়াতের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর শাহবাগ ও প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে গতকাল শুক্রবার পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ কর্তৃক সাংবাদিকদের মারধর ও নির্যাতনের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। একই সঙ্গে এই ঘটনায় জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানিয়েছে দলটি।

আজ শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমন প্রতিক্রিয়া জানান জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

বিবৃতিতে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, গতকাল শুক্রবার ইনকিলাব মঞ্চ শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার বিচার জাতিসংঘের অধীনে সম্পন্ন করার দাবিতে যমুনার সামনে আন্দোলন করছিল। এ সময় পুলিশ আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দিতে চাইলে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ওই পরিস্থিতিতে সাংবাদিকেরা তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিলেন। কিন্তু দায়িত্ব পালনের সময় পুলিশের অতি উৎসাহী কয়েকজন সদস্য সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হয়ে মারধর করেন।

মাহবুব জুবায়ের আরও বলেন, পুলিশের হামলায় কালের কণ্ঠ, আরটিএনএন, যুগান্তর, মাই টিভি ও জাগরণ নিউজসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের অন্তত ১৫ জন সাংবাদিক আহত হন, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দেশের নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ধারাকে সমুন্নত রাখতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের অধিকারে বিশ্বাসী।

অ্যাডভোকেট জুবায়ের আরও বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, এক পুলিশ সদস্য একজন মাল্টি মিডিয়া সাংবাদিককে পায়ে লাথি মেরে ফেলে দেন-যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অমানবিক আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। তিনি পুলিশ সদস্যদের এ ধরনের অপেশাদার, অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ এবং অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

জুবায়ের বলেন, ‘আমি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দায়ী পুলিশ সদস্যদের জবাবদিহির আওতায় এনে যথাযথ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছি।’

বিষয়:

সাংবাদিকজামায়াতে ইসলামীইনকিলাব-মঞ্চ
