Ajker Patrika
রাজনীতি

সিটি করপোরেশন নির্বাচনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা আজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিটি করপোরেশন নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে আজ রোববার (২৯ মার্চ)। দলের স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রার্থীদের নাম জানাবে। সকালে দলের মিডিয়া টিম এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।

বার্তায় আরও জানানো হয়, আজ রাত ৯টায় এনসিপি কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে থাকবেন এনসিপির আহ্বায়ক ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম, দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, এনসিপির স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও দলের মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম এবং মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ।

বিষয়:

সিটি করপোরেশনসিটি নির্বাচনএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

