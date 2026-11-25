দিনের ছবি (২৫ নভেম্বর, ২০২৬)
শহরের কোলাহল আর ব্যস্ত সড়কের পাশে নীরবেই সৌন্দর্য ছড়িয়ে যাচ্ছে নাম না জানা বনফুল। প্রকৃতির সেই অকৃত্রিম আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফুলের রেণুতে ডানা ছুঁইয়ে মধু আহরণে ব্যস্ত প্রজাপতি। নগরের রায়পাড়া এলাকার রাস্তা থেকে ধারণ করা চিত্র। ছবি: মিলন শেখ
শহরের কোলাহল আর ব্যস্ত সড়কের পাশে নীরবেই সৌন্দর্য ছড়িয়ে যাচ্ছে নাম না জানা বনফুল। প্রকৃতির সেই অকৃত্রিম আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফুলের রেণুতে ডানা ছুঁইয়ে মধু আহরণে ব্যস্ত প্রজাপতি। নগরের রায়পাড়া এলাকার রাস্তা থেকে ধারণ করা চিত্র। ছবি: মিলন শেখ
বিষয়:ছবি
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