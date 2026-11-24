দিনের ছবি (২৪ নভেম্বর, ২০২৬)
বরেন্দ্র অঞ্চলে জমিতে লাগানো ঢেঁড়সের চারা পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষায় কীটনাশক স্প্রে করছেন কৃষক মো. জিল্লুর রহমান। ছবিটি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ইউনিয়ন থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
বরেন্দ্র অঞ্চলে জমিতে লাগানো ঢেঁড়সের চারা পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষায় কীটনাশক স্প্রে করছেন কৃষক মো. জিল্লুর রহমান। ছবিটি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ইউনিয়ন থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
বরেন্দ্র অঞ্চলে জমিতে লাগানো ঢেঁড়সের চারা পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষায় কীটনাশক স্প্রে করছেন কৃষক মো. জিল্লুর রহমান। ছবিটি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ইউনিয়ন থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
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