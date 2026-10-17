Ajker Patrika
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দিনের ছবি (১৬ অক্টোবর, ২০২৬)

মিলন শেখ
শীতের আমেজ শুরু হতেই রাজশাহী জেলার পুঠিয়ার বেলপুকুর ইউনিয়নের ভড়ুয়াপাড়া এলাকায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা। রস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকালে বাইপাস রাস্তার পাশের খেজুর গাছ প্রস্তুত করছেন গাছি ইয়াসিন। ছবি: মিলন শেখ
শীতের আমেজ শুরু হতেই রাজশাহী জেলার পুঠিয়ার বেলপুকুর ইউনিয়নের ভড়ুয়াপাড়া এলাকায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা। রস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকালে বাইপাস রাস্তার পাশের খেজুর গাছ প্রস্তুত করছেন গাছি ইয়াসিন। ছবি: মিলন শেখ

শীতের আমেজ শুরু হতেই রাজশাহী জেলার পুঠিয়ার বেলপুকুর ইউনিয়নের ভড়ুয়াপাড়া এলাকায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা। রস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকালে বাইপাস রাস্তার পাশের খেজুর গাছ প্রস্তুত করছেন গাছি ইয়াসিন। ছবি: মিলন শেখ

শীতের আমেজ শুরু হতেই রাজশাহী জেলার পুঠিয়ার বেলপুকুর ইউনিয়নের ভড়ুয়াপাড়া এলাকায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা। রস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকালে বাইপাস রাস্তার পাশের খেজুর গাছ প্রস্তুত করছেন গাছি ইয়াসিন। ছবি: মিলন শেখ

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