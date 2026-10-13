দিনের ছবি (১৩ অক্টোবর, ২০২৬)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কবরস্থান মসজিদের সামনের রাস্তার পাশে দেখা মিলেছে সিজারউইড (Urena lobata) ফুলের। কঙ্গো পাট বা বন ওকড়া নামেও পরিচিত এ বুনো উদ্ভিদটি মালভেসি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ফ্যাকাশে গোলাপি পাপড়ি ও গাঢ় গোলাপি কেন্দ্রের ফুলটি প্রকৃতিতে ছড়িয়েছে সৌন্দর্য। রাস্তার পাশের ঝোপঝাড়ে জন্মানো এই উদ্ভিদটি সহজেই নজর কাড়ে প্রকৃতিপ্রেমীদের। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কবরস্থান মসজিদের সামনের রাস্তার পাশে দেখা মিলেছে সিজারউইড (Urena lobata) ফুলের। কঙ্গো পাট বা বন ওকড়া নামেও পরিচিত এ বুনো উদ্ভিদটি মালভেসি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ফ্যাকাশে গোলাপি পাপড়ি ও গাঢ় গোলাপি কেন্দ্রের ফুলটি প্রকৃতিতে ছড়িয়েছে সৌন্দর্য। রাস্তার পাশের ঝোপঝাড়ে জন্মানো এই উদ্ভিদটি সহজেই নজর কাড়ে প্রকৃতিপ্রেমীদের। ছবি: মিলন শেখ
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