দিনের ছবি (১৫ অক্টোবর, ২০২৬)
মিলন উল্লাহ, কুষ্টিয়া
কুয়াশা আর শিশিরে শরতের ভোরে ধান গাছের পাতায় জমে আছে শিশিরবিন্দু। আজ সকালে পাবা উপজেলার পারিলা ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে ছবিটি তুলেছেন—মিলন শেখ
কুয়াশা আর শিশিরে শরতের ভোরে ধান গাছের পাতায় জমে আছে শিশিরবিন্দু। আজ সকালে পাবা উপজেলার পারিলা ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে ছবিটি তুলেছেন—মিলন শেখ
কুয়াশা আর শিশিরে শরতের ভোরে ধান গাছের পাতায় জমে আছে শিশিরবিন্দু। আজ সকালে পাবা উপজেলার পারিলা ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে ছবিটি তুলেছেন—মিলন শেখ
কুয়াশা আর শিশিরে শরতের ভোরে ধান গাছের পাতায় জমে আছে শিশিরবিন্দু। আজ সকালে পাবা উপজেলার পারিলা ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে ছবিটি তুলেছেন—মিলন শেখ
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