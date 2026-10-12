দিনের ছবি (১২ অক্টোবর, ২০২৬)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার একটি মাঠে দেখা মিলল ‘ফ্লোরিডা পুসলে’ বা রুক্ষ মেক্সিকান ক্লোভার (Richardia scabra)। কফি বা রুবিয়াসি পরিবারের এই উদ্ভিদটির ডগায় ফুটে থাকা ছোট সাদা ৬ পাপড়ির তারা আকৃতির ফুল ও রুক্ষ সবুজ পাতা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার একটি মাঠে দেখা মিলল ‘ফ্লোরিডা পুসলে’ বা রুক্ষ মেক্সিকান ক্লোভার (Richardia scabra)। কফি বা রুবিয়াসি পরিবারের এই উদ্ভিদটির ডগায় ফুটে থাকা ছোট সাদা ৬ পাপড়ির তারা আকৃতির ফুল ও রুক্ষ সবুজ পাতা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছবি: মিলন শেখ
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