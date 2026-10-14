Ajker Patrika
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দিনের ছবি (১৪ অক্টোবর, ২০২৬)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদে ফুটে আছে উজ্জ্বল গোলাপি রঙের জিনিয়া ফুল (বৈজ্ঞানিক নাম: Zinnia elegans)। এই ফুল সাধারণত ‘কাগজের ফুল’ নামেও পরিচিত। Asteraceae (ডেইজি পরিবার) ভুক্ত এই উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গভীর গোলাপি থেকে ম্যাজেন্টা রঙের পাপড়ির মাঝে বিপরীত হলুদ-কমলা রঙের ডিস্ক। উষ্ণ আবহাওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী এই সূর্যপ্রেমী বার্ষিক ফুল প্রকৃতিপ্রেমীদের নজর কাড়ছে। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদে ফুটে আছে উজ্জ্বল গোলাপি রঙের জিনিয়া ফুল (বৈজ্ঞানিক নাম: Zinnia elegans)। এই ফুল সাধারণত ‘কাগজের ফুল’ নামেও পরিচিত। Asteraceae (ডেইজি পরিবার) ভুক্ত এই উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গভীর গোলাপি থেকে ম্যাজেন্টা রঙের পাপড়ির মাঝে বিপরীত হলুদ-কমলা রঙের ডিস্ক। উষ্ণ আবহাওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী এই সূর্যপ্রেমী বার্ষিক ফুল প্রকৃতিপ্রেমীদের নজর কাড়ছে। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদে ফুটে আছে উজ্জ্বল গোলাপি রঙের জিনিয়া ফুল (বৈজ্ঞানিক নাম: Zinnia elegans)। এই ফুল সাধারণত ‘কাগজের ফুল’ নামেও পরিচিত। Asteraceae (ডেইজি পরিবার) ভুক্ত এই উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গভীর গোলাপি থেকে ম্যাজেন্টা রঙের পাপড়ির মাঝে বিপরীত হলুদ-কমলা রঙের ডিস্ক। উষ্ণ আবহাওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী এই সূর্যপ্রেমী বার্ষিক ফুল প্রকৃতিপ্রেমীদের নজর কাড়ছে। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদে ফুটে আছে উজ্জ্বল গোলাপি রঙের জিনিয়া ফুল (বৈজ্ঞানিক নাম: Zinnia elegans)। এই ফুল সাধারণত ‘কাগজের ফুল’ নামেও পরিচিত। Asteraceae (ডেইজি পরিবার) ভুক্ত এই উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গভীর গোলাপি থেকে ম্যাজেন্টা রঙের পাপড়ির মাঝে বিপরীত হলুদ-কমলা রঙের ডিস্ক। উষ্ণ আবহাওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী এই সূর্যপ্রেমী বার্ষিক ফুল প্রকৃতিপ্রেমীদের নজর কাড়ছে। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদে ফুটে আছে উজ্জ্বল গোলাপি রঙের জিনিয়া ফুল (বৈজ্ঞানিক নাম: Zinnia elegans)। এই ফুল সাধারণত ‘কাগজের ফুল’ নামেও পরিচিত। Asteraceae (ডেইজি পরিবার) ভুক্ত এই উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গভীর গোলাপি থেকে ম্যাজেন্টা রঙের পাপড়ির মাঝে বিপরীত হলুদ-কমলা রঙের ডিস্ক। উষ্ণ আবহাওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী এই সূর্যপ্রেমী বার্ষিক ফুল প্রকৃতিপ্রেমীদের নজর কাড়ছে। ছবি: মিলন শেখ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদে ফুটে আছে উজ্জ্বল গোলাপি রঙের জিনিয়া ফুল (বৈজ্ঞানিক নাম: Zinnia elegans)। এই ফুল সাধারণত ‘কাগজের ফুল’ নামেও পরিচিত। Asteraceae (ডেইজি পরিবার) ভুক্ত এই উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গভীর গোলাপি থেকে ম্যাজেন্টা রঙের পাপড়ির মাঝে বিপরীত হলুদ-কমলা রঙের ডিস্ক। উষ্ণ আবহাওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী এই সূর্যপ্রেমী বার্ষিক ফুল প্রকৃতিপ্রেমীদের নজর কাড়ছে। ছবি: মিলন শেখ

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