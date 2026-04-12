Ajker Patrika
সম্পাদকীয়

আদমদীঘির ৫০০ মিটার

সম্পাদকীয়
আদমদীঘির ৫০০ মিটার

মাত্র আধা কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করতে কত সময় লাগা উচিত? এ প্রশ্নের নানা রকম উত্তর হতে পারে, কিন্তু তা কখনোই আড়াই বছর হতে পারে না। ৪০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার ইউনিয়নের প্রসাদখালী গ্রামের কাছে প্রায় ৫০০ মিটার সড়ক নির্মাণের জন্য। কাজটি পেয়েছিল মোল্লা ট্রেডার্স নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে নির্মাণকাজ শুরু করার পরও এত দিনে কেন সড়কটির কাজ শেষ হলো না, তার উত্তর খোঁজা দরকার।

এই সম্পাদকীয়তে ‘হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা’ ধরনের উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না। বাংলাদেশের সরকারি কাজগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, লুটেপুটে খাওয়ার এ রকম আদর্শ ক্ষেত্র চাইলেও সব জায়গায় পাওয়া যাবে না। সরকারি কাজ মানেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ধারিত ব্যয়ের অনেকটাই ‘মেরে’ দিয়ে দায়সারাভাবে কাজটি সম্পন্ন করে পকেট ভারী করার ফন্দিফিকির। দীর্ঘদিন ধরেই এই ঐতিহ্য চলে আসছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোও কীভাবে যেন কাজ পেয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতার সংস্পর্শে না এলে কাজ পাওয়া দুষ্কর। টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা কীভাবে হয়, কে কে সেই ভাগ পান, সে তথ্য নিয়েও বহু রসাল গল্প বাতাসে ভেসে বেড়ায়। রাজনীতির মাঠটি কলুষিত করার পেছনে এ ধরনের অনেক ঘটনাই থাকে। আমরা তো যেনতেনভাবে কাজ গছিয়ে দেওয়ার কথা বললাম। কিন্তু কাজটি না করে ফেলে রাখলে সে বিষয়টিকে কীভাবে দেখতে হবে? শুধু কি তাই? কাজ শুরু করার সময় সড়ক খনন করে ফেলে রাখা হয়েছিল। প্রকৃতির নিয়মে বর্ষাকাল এলে খনন করে ফেলে রাখা রাস্তাটি হয়েছিল দেখার মতো। পানি জমে মানুষের চলাচলে তা তৈরি করেছিল প্রতিবন্ধকতা। এরপর সেই অন্য়ায় ঢাকার চেষ্টা না করেই নিম্নমানের বালুমিশ্রিত খোয়া এনে সড়কে ফেলতে শুরু করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় জনগণ তাতে বাধা দিলে কাজ বন্ধ রাখে প্রতিষ্ঠানটি।

এ কেমন কথা? জনস্বার্থে যে রাস্তা নির্মিত হওয়ার কথা, তা নিয়ে এত কাণ্ড করার সাহস কী করে পায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান? আদমদীঘি উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ থেকে বলা হয়েছে, ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ করা হবে। তা না হয় হলো। কিন্তু এতগুলো দিন যে স্থানীয় জনগণকে ভোগান্তির মধ্যে রাখা হলো, তার বিচার কে করবে? আদমদীঘির ৫০০ মিটার না হয় নির্মিত হয়ে যাবে, কিন্তু এ রকম অবহেলার শিকার জনগণ আর কোথায় কোথায় আছে, সেটা কি জানা আছে আমাদের? জবাবদিহি না থাকায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো নাকে তেল দিয়ে ঘুমালেও কিছুই করার নেই।

জনগণের সেবা করবে বলে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা হাতে নেয়, কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর জনগণ কেমন আছে, সে খবর নেওয়া না হলে আদমদীঘির ৫০০ মিটারের মতো জনজীবনও অরাজকতার শিকার হতে পারে, সে কথা বোঝা দরকার।

বিষয়:

মতামতসম্পাদকীয়ছাপা সংস্করণআজকের মতামত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনায় যোগ দিচ্ছে চীন

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

সম্পর্কিত

টিকার জন্য দায় না দিয়ে পরিস্থিতি সামলে নেওয়া জরুরি: ডা. মুশতাক হোসেন

বৈশাখের অর্থনীতি: আনন্দের আড়ালে সাধারণের জীবন

আদমদীঘির ৫০০ মিটার

আদমদীঘির ৫০০ মিটার

‘অধ্যাদেশ রহিত করা সরকারের আত্মঘাতী কাজ’