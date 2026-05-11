Ajker Patrika
সম্পাদকীয়

দরপত্রে স্বজনপ্রীতি

সম্পাদকীয়
দরপত্রে স্বজনপ্রীতি

বরগুনার আমতলী ও তালতলী উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা দরপত্র বা টেন্ডারের প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। বরগুনারস্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তিনজন বড় প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এর বিনিময়ে তাঁদের বিরুদ্ধে অর্থ লেনদেনের অভিযোগও উঠেছে। যদিও একজনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বরগুনা এলজিইডি কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

৭৭টি প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশ নিয়েছিল। সেখানে বেছে বেছে নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হয়েছে, যা কেবল অনৈতিকই নয়, সরকারি ক্রয় বিধিমালারও চরম লঙ্ঘন। সরকারি প্রকল্পের টাকা নিজের পকেটে ভরার জন্য দেশের বড় বড় কর্মকর্তা অপকর্ম করে থাকেন—এমন ঘটনা নতুন নয়। তদন্তপ্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতির কারণে আবার অপকর্মে অভিযুক্ত কর্মকর্তারা পার পেয়ে যান, সেসব ব্যাপারও অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ফলে আনুষ্ঠানিক লোকদেখানো তদন্তপ্রক্রিয়াও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে না। ব্যক্তির স্খলন এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যখন দুর্নীতি গেঁথে যায়, তখন শুধু আইনের কথা বলে কোনোভাবেই অপকর্ম রোধ করা যায় না। তাই কাঠামোর পরিবর্তনের কথা জোর দিয়ে বলাটাই যৌক্তিক।

এলজিইডির প্রধান কার্যালয় থেকে বরিশাল বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে দিয়ে যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাকে আমরা স্বাগত জানাই। ১৪ মে থেকে তদন্ত শুরু হওয়ার কথা। তবে আমাদের দেশে তদন্ত কমিটির ভাগ্য অনেক সময় হিমাগারে গিয়ে শেষ হয়। এই তদন্ত যেন কোনোভাবেই লোকদেখানো বা আইওয়াশ না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

তদন্ত কমিটিকে কোনো প্রকার চাপ বা প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে তদন্ত কমিটির কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে কি না, তার জন্য তদারকি ব্যবস্থা থাকা জরুরি। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর শুধু বদলি নয়, বরং ফৌজদারি অপরাধে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

উন্নয়ন আর দুর্নীতি একই সমান্তরালে চলতে পারে না। সরকারি কর্মকর্তাদের মনে রাখা উচিত, তাঁরা জনগণের করের টাকায় বেতনভুক্ত সেবক; কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা আত্মীয়দের সুবিধাভোগী এজেন্ট নন। বরগুনার এই ৩৬ কোটি টাকার টেন্ডার কেলেঙ্কারি যদি বিনা বিচারে পার পেয়ে যায়, তবে তা এলজিইডির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করবে।

আমরা আশা করব, জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আসীন বর্তমান সরকার সরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের অপকর্ম রোধে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে নতুন উদাহরণ তৈরি করবে। জনগণ অতীতের আর কোনো ধরনের কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি দেখতে চায় না। লুটপাটের এই সংস্কৃতি বন্ধ না হলে গ্রামীণ অবকাঠামো কেবল কাগজ-কলমেই উন্নত হবে, বাস্তবে তা ক্ষয়ে যাওয়া রাস্তার মতোই জরাজীর্ণ থেকে যাবে। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হলে প্রমাণ হতে পারে, জনগণের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দিন শেষ।

বিষয়:

মতামতসম্পাদকীয়এলজিইডিছাপা সংস্করণআজকের মতামত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

পুলিশ সদস্যদের ওভারটাইম ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের

ইরানে হতাশ ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা থেকে জব্দ করলেন সাড়ে ১৩ কেজি ইউরেনিয়াম

চট্টগ্রামে পীরের দরবারের দৃশ্যকে ভারতে মসজিদে নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি দাবিতে প্রচার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সম্পর্কিত

আত্মবিনাশী উন্নয়নে হাওরের সর্বনাশ

আত্মবিনাশী উন্নয়নে হাওরের সর্বনাশ

মমতা কি সম্ভাবনা নাকি বিপদে রেখে গেলেন

মমতা কি সম্ভাবনা নাকি বিপদে রেখে গেলেন

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনবৈষম্য

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনবৈষম্য

দরপত্রে স্বজনপ্রীতি

দরপত্রে স্বজনপ্রীতি