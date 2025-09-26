Ajker Patrika
> মতামত
> সম্পাদকীয়

লাঠিপেটা

সম্পাদকীয়
লাঠিপেটা

বাগছাস নেতা এসে স্কুলের ফেল করা শিক্ষার্থীদের বেধড়ক পিটিয়ে যাচ্ছেন—এটাকে কি রূপকথার গল্প বলে মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে কারও অলীক কল্পনা? চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে হারাটি উচ্চবিদ্যালয়ের অস্থায়ী (অ্যাডহক) কমিটির আহ্বায়ক হন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহম্মদ। তখন তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রংপুর মহানগর কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। পরে সংগঠনের কমিটি বিলুপ্ত হলে গত ১৮ জুলাই তিনি আবার বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের (বাগছাস) রংপুর মহানগর কমিটির আহ্বায়ক হন। একজন ছাত্র একটি উচ্চবিদ্যালয়ের অস্থায়ী কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন এবং সেই ক্ষমতাবলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের পিটিয়েছেন—এ ঘটনা আমাদের অনেকগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি করে।

শিক্ষার্থীদের গায়ে হাত তোলার এক অশুভ ঐতিহ্য আমাদের মতো দেশগুলোয় রয়েছে। শিক্ষকেরাও মনে করেন, শাসন না করলে শিক্ষার্থী মানুষ হবে না। একধরনের আধিপত্যবাদের প্রকাশ ঘটে এ ধরনের আচরণে। অনেকে ছাত্রজীবনে লাঠিপেটা খেয়েছেন বলে ছাত্রদের ওপর সেই অপমানের ঝাল মেটান। কিন্তু এই আচরণ দিয়ে তো একজন শিক্ষকের মনস্তত্ত্ব বোঝা গেল, কিন্তু স্কুলের অ্যাডহক কমিটির আহ্বায়ক এ রকম একটি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবেন কেন? সেই সঙ্গে এ প্রসঙ্গটিও আনতে হবে সামনে—কেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলছেন, তাঁরা ঘটনাটির মীমাংসা করে ফেলেছেন? এই তাঁরা কারা? যে শিক্ষার্থীদের তিনি পিটিয়েছেন, তাদের সঙ্গে যে মীমাংসা হয়নি, তা একজন শিক্ষার্থীর অভিভাবকের করা জিডি থেকেই বোঝা যায়।

এখনো পড়াশোনা করছেন, এমন একজন ছাত্র কেন একটি স্কুলের অ্যাডহক কমিটির আহ্বায়ক হবেন? এই পদের জন্য কি যোগ্য, অভিজ্ঞ লোক আর নেই? কেন এ রকম একটি কমিটি করা হলো, সে প্রশ্নও তো এখানে উঠে আসে। আর স্কুলের কোনো ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করলে কোন ক্ষমতাবলে তিনি তাদের শরীরে হাত তুলতে পারেন? এ রকম আচরণকে আড়াল করার জন্য প্রধান শিক্ষক কেন মীমাংসা হয়ে যাওয়ার কথা বলছেন, সে প্রশ্নও তো তোলা উচিত।

হতে পারে, ক্ষমতা আছে বলে ক্ষমতা প্রকাশের একটি নমুনা দেখিয়েছেন ইমতিয়াজ আহম্মদ। কিন্তু সেটা তো তাঁর নৃশংস স্বভাবের ইঙ্গিত দেয়। এমন একজন মানুষের হাতে একটি স্কুল কতটা নিরাপদ? প্রধান শিক্ষক কোন মীমাংসার কথা বলছেন? কৃতকর্মের জন্য কি ক্ষমা চেয়েছেন এই নেতা? যাদের লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হলো, তারা কি ন্যায্য বিচার পেল? এ রকম অঘটন ভবিষ্যতে ঘটবে না, এই গ্যারান্টি কে দেবে? প্রধান শিক্ষক কি বারবার এ রকম ঘটনা ঘটতে থাকলে বারবারই ‘মীমাংসা’ করার কথা বলে যাবেন?

বড্ড বেদনাদায়ক সত্য হলো, শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত শিক্ষকদের সামনে থেকে ফেল করা শিক্ষার্থীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁরা কেউ টুঁ শব্দটিও করেননি। কেন শিক্ষকেরা নীরব থাকেন, কেন প্রধান শিক্ষক বলেন মীমাংসা হয়ে গেছে, সেটা যদি জানা যায়, তাহলে হয়তো বেরিয়ে আসবে এই ছাত্রনেতা তথা স্কুলের অ্যাডহক কমিটির আহ্বায়কের ক্ষমতার উৎস। তাঁকে জবাবদিহির আওতায় আনা হোক।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়মতামতশিক্ষার্থীমারধরসম্পাদকীয়ছাপা সংস্করণবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পেটের ক্ষুধায় খেয়েছেন ২৯ চামচ, ১৯ টুথব্রাশ

জাতিসংঘে বিশাল বহর নিয়ে গিয়ে পতিত সরকারের চর্চা করল অন্তর্বর্তী সরকার: টিআইবি

স্ত্রীকে নিয়ে টানাটানি করা সেই দুই পুরুষের জামিন, কারাফটকে উত্তেজনা

উত্তর দিক থেকে সিগন্যাল নেই—শাপলা প্রতীক না পাওয়ার কারণ জানালেন হাসনাত

জোর করে বৃদ্ধের চুল কেটে দেওয়া বেআইনি ও সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন— ভাইরাল ভিডিও নিয়ে আসক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

অশালীন শব্দ উচ্চারণ ও মিথ্যা বলার সংস্কৃতি

অশালীন শব্দ উচ্চারণ ও মিথ্যা বলার সংস্কৃতি

বকশিশ ও ব্যর্থতার দায়

বকশিশ ও ব্যর্থতার দায়

লাঠিপেটা

লাঠিপেটা

ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের উত্থান ও কিছু প্রশ্ন

ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের উত্থান ও কিছু প্রশ্ন