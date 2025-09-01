বাজারে আগুন

সম্পাদকীয়
গরিব মানুষ কালেভদ্রে আমিষ খায়। গরু-ছাগল-মুরগি-হাঁস নিয়ে আমাদের যে মাংসের বাজার গড়ে উঠেছে, সেখানে ঢুঁ মারার সাহস খুব কম দরিদ্র মানুষেরই আছে। তাই বলে তারা স্বচ্ছন্দে মাছের বাজারে ঢুকে পড়ে, এমনও নয়। অল্প কয়েকটি মাছ বাদে সব মাছেরই কেজি ৭০০-৮০০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আর মহান ইলিশ মাছ তো তার আভিজাত্য দেখিয়েই যাচ্ছেন নিয়ম করে। ফরাসি বিপ্লবের মতো অভিজাত মাছটির আভিজাত্য টেনেটুনে নামিয়ে খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে সাম্য সৃষ্টির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইলিশ নামে একটি মাছ আছে, বাজারে তা দেখাও যায়, কিন্তু তা কেনা যায় না—এই বিশ্বাসে পোক্ত হয়ে গেছে বহু মানুষ।
বাকি ছিল শাকসবজি। কোনো না কোনোভাবে শাকসবজি দিয়ে এক থালা ভাত খাওয়ার যে সুযোগ ছিল খেটে খাওয়া মানুষের, অগ্নিমূল্যের কারণে এখনো সে সুযোগ আছে কি না, তা নিয়ে ভাবতে হবে। দু-একটি সবজি ছাড়া সব সবজির দামই নাকি তিন অঙ্কে গিয়ে ঠেকেছে।
ব্রয়লার মুরগি বা ডিম সাধারণ মানুষের জন্য আমিষের ভালো উপায়। সেগুলোর দাম নাগালের মধ্যে থাকা উচিত। আমাদের দুর্ভাগ্য, কখন কেন কোন পণ্যের দাম কমে বা বাড়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে তা অনুমান করা যায় না। পেঁয়াজের দাম এই সময় থেকে অক্টোবর পর্যন্ত একটু চড়া থাকে, এ কথা বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন। সে ক্ষেত্রে এই সময় পেঁয়াজ ব্যবহার একটু কমিয়ে দিয়ে অবস্থার সঙ্গে পাল্লা দেয় মানুষ। আমদানির মাধ্যমে ভোক্তার চাহিদা মেটানোর কথাও ভাবে সরকার। শুল্ক কমিয়ে কিংবা আমদানি দ্রুত করে এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। কিন্তু একযোগে প্রায় সব সবজির দাম তিন অঙ্কে পৌঁছালে সংসারের বাজেট ব্যবস্থায় ধস নামবেই। করণীয় কী, সেটাই হলো প্রশ্ন।
অতীতে বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি, বাজারে অগ্নিমূল্যের প্রতিকার হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে ভাতের বদলে আলু খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন, চড়া দামের খাদ্যপণ্যের জায়গায় কম দামের খাদ্যপণ্য খেতে, এমনকি খাওয়া কমিয়ে দেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু মূল যে কাজ, কৃষকের সঙ্গে ভোক্তার দূরত্ব কমিয়ে আনার তেমন কোনো চেষ্টা চোখে পড়ে না। ফলে মুখে হম্বিতম্বি করলেও মাঠ থেকে বাজার পর্যন্ত আসা পণ্যগুলোর ওপর থেকে সিন্ডিকেট অথবা মধ্যস্বত্বভোগীর সংশ্লিষ্টতা কমানো যায়নি।
অর্থনীতির নিয়মে চাহিদা ও জোগানের একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকে। সে সম্পর্ক নস্যাৎ করে সুকৌশলে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করা যায়। কৃত্রিম সংকট তৈরি করে টু পাইস কামানোর প্রবণতা দুর্লক্ষ্য নয়। এখন আরও একটি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। মানুষের আয় বাড়ছে না, কিন্তু ব্যয় বাড়ছে। এ রকম অবস্থায় শুধু বাজেট সংকোচনের মাধ্যমে
পার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে রাখার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, সেটাই কাঙ্ক্ষিত। তারা কী ভাবছে, সে কথা জনগণকে সুস্পষ্টভাবে জানালে জনগণ স্বস্তি পেত।
গরিব মানুষ কালেভদ্রে আমিষ খায়। গরু-ছাগল-মুরগি-হাঁস নিয়ে আমাদের যে মাংসের বাজার গড়ে উঠেছে, সেখানে ঢুঁ মারার সাহস খুব কম দরিদ্র মানুষেরই আছে। তাই বলে তারা স্বচ্ছন্দে মাছের বাজারে ঢুকে পড়ে, এমনও নয়। অল্প কয়েকটি মাছ বাদে সব মাছেরই কেজি ৭০০-৮০০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আর মহান ইলিশ মাছ তো তার আভিজাত্য দেখিয়েই যাচ্ছেন নিয়ম করে। ফরাসি বিপ্লবের মতো অভিজাত মাছটির আভিজাত্য টেনেটুনে নামিয়ে খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে সাম্য সৃষ্টির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইলিশ নামে একটি মাছ আছে, বাজারে তা দেখাও যায়, কিন্তু তা কেনা যায় না—এই বিশ্বাসে পোক্ত হয়ে গেছে বহু মানুষ।
বাকি ছিল শাকসবজি। কোনো না কোনোভাবে শাকসবজি দিয়ে এক থালা ভাত খাওয়ার যে সুযোগ ছিল খেটে খাওয়া মানুষের, অগ্নিমূল্যের কারণে এখনো সে সুযোগ আছে কি না, তা নিয়ে ভাবতে হবে। দু-একটি সবজি ছাড়া সব সবজির দামই নাকি তিন অঙ্কে গিয়ে ঠেকেছে।
ব্রয়লার মুরগি বা ডিম সাধারণ মানুষের জন্য আমিষের ভালো উপায়। সেগুলোর দাম নাগালের মধ্যে থাকা উচিত। আমাদের দুর্ভাগ্য, কখন কেন কোন পণ্যের দাম কমে বা বাড়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে তা অনুমান করা যায় না। পেঁয়াজের দাম এই সময় থেকে অক্টোবর পর্যন্ত একটু চড়া থাকে, এ কথা বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন। সে ক্ষেত্রে এই সময় পেঁয়াজ ব্যবহার একটু কমিয়ে দিয়ে অবস্থার সঙ্গে পাল্লা দেয় মানুষ। আমদানির মাধ্যমে ভোক্তার চাহিদা মেটানোর কথাও ভাবে সরকার। শুল্ক কমিয়ে কিংবা আমদানি দ্রুত করে এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। কিন্তু একযোগে প্রায় সব সবজির দাম তিন অঙ্কে পৌঁছালে সংসারের বাজেট ব্যবস্থায় ধস নামবেই। করণীয় কী, সেটাই হলো প্রশ্ন।
অতীতে বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি, বাজারে অগ্নিমূল্যের প্রতিকার হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে ভাতের বদলে আলু খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন, চড়া দামের খাদ্যপণ্যের জায়গায় কম দামের খাদ্যপণ্য খেতে, এমনকি খাওয়া কমিয়ে দেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু মূল যে কাজ, কৃষকের সঙ্গে ভোক্তার দূরত্ব কমিয়ে আনার তেমন কোনো চেষ্টা চোখে পড়ে না। ফলে মুখে হম্বিতম্বি করলেও মাঠ থেকে বাজার পর্যন্ত আসা পণ্যগুলোর ওপর থেকে সিন্ডিকেট অথবা মধ্যস্বত্বভোগীর সংশ্লিষ্টতা কমানো যায়নি।
অর্থনীতির নিয়মে চাহিদা ও জোগানের একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকে। সে সম্পর্ক নস্যাৎ করে সুকৌশলে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করা যায়। কৃত্রিম সংকট তৈরি করে টু পাইস কামানোর প্রবণতা দুর্লক্ষ্য নয়। এখন আরও একটি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। মানুষের আয় বাড়ছে না, কিন্তু ব্যয় বাড়ছে। এ রকম অবস্থায় শুধু বাজেট সংকোচনের মাধ্যমে
পার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে রাখার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, সেটাই কাঙ্ক্ষিত। তারা কী ভাবছে, সে কথা জনগণকে সুস্পষ্টভাবে জানালে জনগণ স্বস্তি পেত।
একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসে বিশ্বজুড়ে চরম ডানপন্থার উত্থান ঘটছে কেন? পৃথিবীটা যেন তেতে আছে। যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো জায়গায় লাগতে পারে আগুন, যেকোনোভাবে জনগণকে উত্তেজিত করে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। নিজের ভাগ বুঝে নেওয়ার জন্য অন্যের সমূহ ক্ষতি করাও হয়ে উঠেছে আদর্শিক অবস্থান...১৪ মিনিট আগে
মিয়ানমারের বিরল খনিজে নজর দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বলতে গেলে তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি মিয়ানমারে মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স সুসান স্টিভেনসন দেশটির কাচিন রাজ্যের রাজধানী মিচিনা সফর করেন। সফরের বিষয়ে পরে মুখপাত্র বলেন, এই সফরের মাধ্যমে তিনি স্থানীয়...২৬ মিনিট আগে
আলতাফ পারভেজ লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর। ডাকসুর নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ‘মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনঃপাঠ’, ‘বার্মা: জাতিগত সংঘাতের সাত দশক’, ‘শ্রীলঙ্কার তামিল ইলম’, ‘গ্রামসি ও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা’ প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী...১ দিন আগে
একটা বই পড়ছিলাম আর ভাবছিলাম, অতিরিক্ত মাছ ধরা কীভাবে বিশ্বকে, পরিবেশকে এবং আমরা যা খাই সেসব খাদ্যকে পরিবর্তন করছে! চার্লস ক্লোভারের লেখা সেই বইটার নাম ‘দ্য এন্ড অব দ্য লাইন’। ক্লোভার একজন পরিবেশ সাংবাদিক, ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার একসময় পরিবেশ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখা এ বইটি নন-ফিকশন বই হিসেবে...১ দিন আগে