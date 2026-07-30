জামায়াত এমপির কন্যার কাণ্ড

যে ঘটনা ঘটিয়েছেন যশোরের জামায়াতের এমপির মেয়ে, তা অবিশ্বাস্য। স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় গিয়ে কোমলমতি শিশুদের তিনি পিটিয়েছেন। অভিভাবকেরাও তাঁর মারের হাত থেকে রেহাই পাননি। পাড়াপড়শিদের কেউ কেউ বলছেন, এই কর্মসাধনের সময় এমপিকন্যা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।
স্ক্যান্ডাল পিছু ছাড়ছে না জামায়াতের। এই কিছুদিন আগে সাতক্ষীরার এমপি এমন এক অঘটন ঘটালেন, যা বিস্মিত করল দেশবাসীকে। ব্যাপারটা এমন নয় যে এভাবে আর কেউ ধরা পড়ে না। ঘটনাটি বিস্ময়কর ছিল মূলত এই কারণে যে সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে জামায়াতের যে কঠোর অবস্থান রয়েছে, তার সঙ্গে বিষয়টির বৈপরীত্য। মুখের কথা এবং বাস্তব কাজ নিয়ে তাদের আচরণের ব্যাপারে যে সন্দেহ রয়েছে জনমনে, তারই নিরেট একটি উদাহরণ ছিল সাতক্ষীরার ঘটনাটি। আর এবার যশোরের নীলগঞ্জ সুপারিবাগান এলাকায় জামায়াতের এমপিকন্যার দাপট দেখার সুযোগ হলো দেশবাসীর। সেই সঙ্গে এটাও দেখা গেল যে এলাকার দাপটওয়ালা এমপি হলেও স্থানীয় জনগণ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বহু নেতিবাচক বিষয়ের মধ্যে এটি একটি ইতিবাচক দিক।
আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া অন্যায়। এই অন্যায় কাজ যেন নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে ন্যায়ে পরিণত হয়েছে। নইলে একের পর এক জঘন্য কাণ্ড কেন ঘটতে থাকবে? এমপির এলাকায় মাদ্রাসা, এই মাদ্রাসায় চলাফেরা করার রাস্তা নিয়ে বিরোধের একটি বাস্তবসম্মত সমাধান তো হতেই পারত। কিন্তু সে সমাধান তো দূরের কথা, মারপিটের দিকে চলে গেল ঘটনা। এমপি দাবি করেছেন, তাঁর মেয়েটি মানসিকভাবে অসুস্থ। যদি সত্যিই তা হয়ে থাকে, তাহলে সে এক দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু সে সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলা যায়, মানসিকভাবে অসুস্থ মেয়েটি কীভাবে বাইরে এলেন এবং মাদ্রাসায় গিয়ে শিশুদের ওপর চড়াও হলেন? এ রকম একটি মেয়েকে নিরাপদে আগলে রাখা তো এমপি পরিবারেরই দায়িত্ব!
কে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক, এ ক্ষেত্রে তা খুবই অবান্তর প্রশ্ন। রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে টেনে এনে যেমন ধর্মের অপব্যবহার ইউনূস আমলে বেড়ে উঠেছিল, তা এখনো সুযোগ পেলেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। যে রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মকে ব্যবহার করে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করছে, তাদের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খুবই দরকার। বিরোধী দলে অবস্থান করেও জামায়াত যে ধরনের রাজনীতির পরিচয় দিচ্ছে, তা গণতন্ত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না, সে বিষয়ে ভাবাও এখন প্রয়োজন।
যশোরের ঘটনাটি যদিও স্থানীয় একটি সংকটকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট, তারপরও বলতে হয় একজন এমপি যেহেতু এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন, সেহেতু একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে যদি কেউ মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাহলে এই সংকট সহজে কাটবে বলে মনে হয় না। মীমাংসার সেই সহজ সুযোগটিও হাতছাড়া হয়ে যাবে। এমপি মহাশয় যেন নিজ এলাকার জনগণের ভাষা বোঝার চেষ্টা করেন, কারণ তাঁদের ভোটেই তিনি আজ সংসদ সদস্য।
শ্রাবণের মেঘগুলো আকাশে জড়ো হোক বা না হোক, এক প্রধান শিক্ষিকা কয়েক সেকেন্ডের এক ভিডিও করে বুঝিয়ে দিয়েছেন সংস্কৃতির শক্তিমত্তাকে। পুরোনো এই গানটি যেন হয়ে উঠল পুনর্জাগরণের বার্তা! তেমনি পশ্চিমা সংগীতের দুই প্রাচীন মানুষের গল্প বলব আজ। এমন দুজনের কথা, তারুণ্য যাঁদের লুফে নিয়েছে।১৬ মিনিট আগে
সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতির আলোচনায় উঠে এসেছে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় প্রদেশ বেলুচিস্তান। আলোচনা মূলত বেলুচিস্তান স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে—এমন ইস্যুতে। যদিও আন্তর্জাতিক বা স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোতে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা নেই, তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এটা নিয়ে বেশ শোরগোল হচ্ছে।১৯ মিনিট আগে
২২ জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘এনার্জি সিকিউরিটি অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন অব বাংলাদেশ’ সম্মেলনে বিদ্যুৎমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ যখন ঘোষণা করেন, সরকার ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে চায় এবং এই লক্ষ্যে স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সরাসরি প্রস্তাব আহ্বান করছে, তখন অনেকের কাছে এটি১ দিন আগে
মানব ইতিহাস মূলত অনুসন্ধানের ইতিহাস। সুদূর অতীত থেকে আজকে পর্যন্ত এই অনুসন্ধান আকাঙ্ক্ষা মহাকাশ গবেষণার স্বর্ণযুগে পৌঁছে দিয়েছে। আমরা প্রতিনিয়ত প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখছি; স্মার্টফোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের মতো বিস্ময়কর আবিষ্কার মানবসভ্যতার প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বক১ দিন আগে