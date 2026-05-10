বিশ্ব মা দিবস আজ: শয্যাশায়ী মা-বাবাদের আপনজন

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রামের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম খসরু। ১৯৯৬ সালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁর মা আয়েশা সিদ্দিকা। নিজের হাতেই মলমূত্র পরিষ্কার থেকে মায়ের সব সেবা করতেন তিনি। দুই দশকের বেশি সময় পর ২০১৭ সালে মারা যান তাঁর মা।
নিজের মায়ের সেবা করতে করতে অসুস্থ বাবা-মায়েদের প্রতি একধরনের মমত্ব তৈরি হয় নজরুল ইসলামের। শুরু করেন নিজের গ্রাম ও আশপাশের গ্রামের অসুস্থ বাবা-মায়েদের সেবা। কারও অসুস্থতার খবর পেলেই হাজির হন তিনি। প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রূষা করেন। ব্যবস্থা করেন চিকিৎসা ও ওষুধের। দরকার হলে কাউকে কাউকে নিয়ে আসেন নিজের বাড়িতে।
এই করতে করতে তিনি নিজের বাড়িতে গড়ে তুলেছেন ‘মা বাবার সেবাকেন্দ্র’ নামের একটি চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র। তিন দশক ধরে তিনি এই কাজ করে যাচ্ছেন। নিজের মায়ের সেবা দিয়ে শুরু করা এই কাজের মধ্যে নজরুল এখন অসুস্থ বহু বাবা-মায়ের আপনজন।
উপজেলার বরকুল গ্রামের সালেহা বেগম জানান, তাঁর ছেলেমেয়ে কেউ নেই। বৃদ্ধ স্বামী, তিনিও অসুস্থ। অসুস্থতায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন সালেহা। গ্রামের একজনের মাধ্যমে জানতে পেরে ছুটে যান নজরুল ইসলাম। নিজের হাতে তাঁর জামাকাপড় পরিষ্কার করে দেন। প্রায় দুই মাসে কমপক্ষে ১০ বার সালেহার বাড়িতে ডাক্তার নিয়ে চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবস্থা করেন। এভাবে সালেহাকে সুস্থ করে তুলেছেন নজরুল।
নজরুল ইসলাম জানান, এই মানবসেবা করতে অর্থের প্রয়োজন হয়। প্রথম প্রথম নিজের সহায়-সম্পদ বিক্রি করে তিনি অসুস্থ বাবা-মায়েদের সেবা করতেন। পরে তাঁর কাজে খুশি হয়ে দেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এগিয়ে আসেন। অনেক চিকিৎসক বিনা পয়সায় চিকিৎসাসহ ওষুধও দেন। এমনকি অনেক বেসরকারি হাসপাতাল সরাসরি সহযোগিতার হাত বাড়িতে দেয়। চিকিৎসাসেবা পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষেও একটি ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে রোগীর সেবা দেওয়া সহজ হচ্ছে। এই সেবাকার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার জন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে নিজের জমাজমি বিক্রি করে মা-বাবা সেবাকেন্দ্রের নামে একটি তহবিল গঠনের কথাও জানান তিনি।
নজরুল ইসলাম আরও জানান, তিনি এ পর্যন্ত কয়েক হাজার অসুস্থ বাবা-মায়ের সেবা করেছেন। যখনই জানতে পারেন অসুস্থ বা বৃদ্ধ কোনো বাবা-মা বিছানায় প্রস্রাব-পায়খানা করছেন। তিনি ছুটে যান সেখানে। নিজ হাতে প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার থেকে শুরু করে অনেক অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করেন। নিজের জেলার বাইরেও তিনি এ সেবা দেন। যেমন টাঙ্গাইলের মধুপুরের ফরিদা পারভীন, নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুরের পাঁচপাড়া গ্রামের নূরজাহান বেগম, ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার জাহানারা বেগম, টাঙ্গাইলের শ্রীমতী সুধা রানী, নোয়াখালীর ফরিদা বেগম, বরিশালের লাভলী আক্তার, শেরপুরের মরিয়ম বিবি, টাঙ্গাইলের রহিমা বানু।
আজ রোববার বিশ্ব মা দিবস। নজরুল ইসলাম জানান, প্রতিবছর এই দিবসে তিনি মা-বাবার সেবাকেন্দ্রে বড় পরিসরে তিন দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করেন। ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও ঢাকা থেকে বহু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আসেন রোগীর সেবা দিতে। চিকিৎসার পাশাপাশি সব ধরনের ওষুধ বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হয়।
স্থানীয় আলহেরা হাসপাতালের পরিচালক আবুল হোসেন বলেন, মা-বাবার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টান্ত নজরুল ইসলাম।
কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. খোকন মিয়া বলেন, ‘নজরুল ইসলাম খুবই ভালো মানুষ। নিজের সহায়-সম্পদ বিক্রি করে তিনি মানবসেবা করে যাচ্ছেন। চলতি অর্থবছরে উপজেলা পরিষদ থেকে কিছু সরকারি সহায়তা দেওয়া হয়েছে।’
শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শোভন রাংসা বলেন, নজরুল ইসলামের কাজ নিঃসন্দেহে বর্তমান সমাজের জন্য অনুকরণীয়। তাঁর এই সেবা যাতে ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকে, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।
নিজের উপার্জন আর বাবার রেখে যাওয়া সম্পদে অসুস্থ মা-বাবাদের সেবা করেন নজরুল। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ কাজ করে যেতে চান। ৭২ বছর বয়সী নজরুলের স্বপ্ন—নিজের বসতভিটায় একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা; যেখানে সব অসহায় হতদরিদ্র ছিন্নমূল গরিব মানুষ বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা পাবেন।
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পুলিশ বাহিনীতে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) হিসেবে নিয়োগ পাওয়া অন্তত ৫০ হাজার জনের বিষয়ে তদন্ত চলছে। পুলিশের গোয়েন্দারা তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তদন্ত করছেন। এসব নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ ও প্রশ্ন ওঠায় বাহিনীতে অভ্যন্তরীণ এই তদন্ত চলছে।১ ঘণ্টা আগে
রফিকুল ইসলাম বলেন, পদকের জন্য প্রাথমিকভাবে মনোনীতদের বিষয়ে যাচাই-বাছাই চলমান থাকায় আপাতত পদক প্রদান স্থগিত রাখা হয়েছে। যাচাই শেষে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সুবিধাজনক সময়ে তাঁদের পদক দেওয়া হবে...৩ ঘণ্টা আগে
সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে আমি ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা।’ দেশের জনগণ অনেক কঠিন লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। তারা কঠিনকে ভালোবেসেছিল। এই দীর্ঘ সংগ্রাম জনগণকে বঞ্চিত করেনি। তারা একটি নতুন সকালের দেখা পেয়েছে...৫ ঘণ্টা আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, ‘একটি রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধ ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ বাহিনীর বিকল্প নেই। তবে পুলিশ যদি জনগণের সঙ্গে আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তাহলে পুলিশের দায়িত্ব পালনের পথ অনেকটা সহজ এবং সুগম হয়ে যায়।’৭ ঘণ্টা আগে