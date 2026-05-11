তৃতীয় পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করে সরকারবিরোধী ক্ষোভ তৈরির চেষ্টা করছে: বিমানমন্ত্রী

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসনের আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন বিমানমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা বলেছেন, তৃতীয় পক্ষ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করার চেষ্টা করছে। সবাইকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

আজ সোমবার দুপুরে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশের সার্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কোনো গোষ্ঠী যেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, সে বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও তৎপর থাকার আহ্বান জানান তিনি।

মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে কিশোর গ্যাং একটি সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যা মোকাবিলায় শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও সৃজনশীল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের মাঠমুখী করতে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক আয়োজন বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

আফরোজা খানম রিতা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের মতো উদ্যোগ নিয়েছেন, যাতে শিশু-কিশোরেরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়। কারও কবিতা আবৃত্তি, কারও সংগীত কিংবা সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায় আগ্রহ থাকলে তাকে সেদিকেই উৎসাহিত করতে হবে। পরিবার ও সমাজকে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট জামিলুর রশিদ খান, জেলা প্রশাসক নাজমুন আরা সুলতানা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মাসুমসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

বাংলাদেশের মানুষ কাঁটাতারে ভয় পায় না: প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

ঈদযাত্রায় চন্দ্রা-বাইপাইলসহ ৪ এলাকা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ: সড়কমন্ত্রী

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সাইবার পুলিশ ইউনিট গঠন করছে সরকার

