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জাতীয়

দেশজুড়ে কোস্ট গার্ডের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দেশজুড়ে কোস্ট গার্ডের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি
ছবি: বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২৬ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। আজ বৃহস্পতিবার কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ বাহিনীর সব জোন, স্টেশন ও আউটপোস্টে একযোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং টেকসই সবুজায়ন নিশ্চিত করতে সরকার জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সর্বস্তরের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। সরকারের এ উদ্যোগের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডও সক্রিয়ভাবে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশগ্রহণ করছে।

এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার বেলা ১টায় কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল মো. জিয়াউল হক আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। একই সময়ে বাহিনীর আওতাধীন সব জোন, স্টেশন ও আউটপোস্টে সমন্বিতভাবে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালিত হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সমুদ্র ও উপকূলীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জাতীয় দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ কর্মসূচির মাধ্যমে একটি সবুজ, নিরাপদ ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেছে বাহিনীটি।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিঅভিযানকোস্টগার্ডবৃক্ষরোপণ
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