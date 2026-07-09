স্থানীয় সরকারের চার প্রতিষ্ঠানের তথ্য চাইল ইসি

নির্বাচন আয়োজনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশনের তথ্য চেয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের কাছে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একই সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার সীমানা ও ওয়ার্ড বিন্যাস দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশও দিয়েছে সংস্থাটি।
আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবকে ইসির উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন স্বাক্ষরিত পৃথক চারটি চিঠি পাঠায়।
ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদ-সংক্রান্ত চিঠিতে বলা হয়েছে, স্থানীয় সরকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৮ অনুযায়ী পরিষদের প্রথম সভার তারিখ থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত এর মেয়াদ কার্যকর থাকবে। একই আইনের ধারা ২০ অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট পরিষদগুলোর শপথ গ্রহণ ও প্রথম সভার তারিখ নির্বাচন কমিশনকে জানাতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি যেখানে প্রয়োজন সেখানে সীমানা ও ওয়ার্ড বিন্যাসের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও অনুরোধ জানানো হয়েছে।
সিটি করপোরেশনের তথ্য চেয়ে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯-এর ধারা ৬ অনুযায়ী প্রথম সভার তারিখ থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত করপোরেশনের মেয়াদ কার্যকর থাকবে। একই আইনের ধারা ৩৪ অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। এ কারণে সিটি করপোরেশনগুলোর শপথ গ্রহণ ও প্রথম সভার তারিখও নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠাতে বলা হয়েছে।
চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশন-সংক্রান্ত সব তথ্য আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পাঠাতে হবে।
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