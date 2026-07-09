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জাতীয়

সংসদ অধিবেশন রোববার বেলা ৩টা পর্যন্ত মুলতবি

বাসস, ঢাকা  
আপডেট : ০৯ জুলাই ২০২৬, ২৩: ১৮
সংসদ অধিবেশন রোববার বেলা ৩টা পর্যন্ত মুলতবি
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় তথা বাজেট অধিবেশন ১২ জুলাই (রোববার) বেলা ৩টা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার অধিবেশন শেষে ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল এ মুলতবি ঘোষণা করেন।

বিষয়:

জাতীয় সংসদবাজেটডেপুটি স্পিকার
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