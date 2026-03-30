বিমানে পারফরম্যান্সভিত্তিক পদোন্নতি, শূন্য পদ দ্রুত পূরণের নির্দেশ

কর্মীদের পারফরম্যান্স মনিটরিংয়ের মাধ্যমে পদোন্নতি নিশ্চিত করা, দ্রুত শূন্য পদ পূরণ এবং বেতন-ভাতা সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম।
আজ সোমবার সকালে কুর্মিটোলার বলাকায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত।
মন্ত্রী বলেন, কর্মীদের দক্ষতা ও পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা চালু করা হবে, যাতে কর্মক্ষেত্রে জবাবদিহি ও প্রতিযোগিতা বাড়ে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে থাকা শূন্য পদ দ্রুত পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। বেতন-ভাতা বাড়ানোর বিষয়েও ইতিবাচক মনোভাবের কথা তুলে ধরে তিনি কর্মীদের উৎসাহিত করেন।
তিনি আরও বলেন, সাধারণ যাত্রীদের অর্থ থেকেই বিমানের কর্মীদের বেতন আসে, তাই যাত্রীদের প্রতি সম্মান ও সেবার মান নিশ্চিত করা সবার দায়িত্ব।
সভায় বিমানের সার্বিক উন্নয়নে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়। এর মধ্যে নতুন উড়োজাহাজ সংযোজন, প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রীদের জন্য হুইলচেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক-অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের সংযোগ জোরদারের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।
সভা শেষে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার পরিদর্শন করেন এবং সেবার মান ও পরিচ্ছন্নতা যাচাই করেন।
