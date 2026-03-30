Ajker Patrika
জাতীয়

বিমানে পারফরম্যান্সভিত্তিক পদোন্নতি, শূন্য পদ দ্রুত পূরণের নির্দেশ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
বিমানে পারফরম্যান্সভিত্তিক পদোন্নতি, শূন্য পদ দ্রুত পূরণের নির্দেশ
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ। ফাইল ছবি

কর্মীদের পারফরম্যান্স মনিটরিংয়ের মাধ্যমে পদোন্নতি নিশ্চিত করা, দ্রুত শূন্য পদ পূরণ এবং বেতন-ভাতা সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম।

আজ সোমবার সকালে কুর্মিটোলার বলাকায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত।

মন্ত্রী বলেন, কর্মীদের দক্ষতা ও পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা চালু করা হবে, যাতে কর্মক্ষেত্রে জবাবদিহি ও প্রতিযোগিতা বাড়ে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে থাকা শূন্য পদ দ্রুত পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। বেতন-ভাতা বাড়ানোর বিষয়েও ইতিবাচক মনোভাবের কথা তুলে ধরে তিনি কর্মীদের উৎসাহিত করেন।

তিনি আরও বলেন, সাধারণ যাত্রীদের অর্থ থেকেই বিমানের কর্মীদের বেতন আসে, তাই যাত্রীদের প্রতি সম্মান ও সেবার মান নিশ্চিত করা সবার দায়িত্ব।

সভায় বিমানের সার্বিক উন্নয়নে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়। এর মধ্যে নতুন উড়োজাহাজ সংযোজন, প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রীদের জন্য হুইলচেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক-অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের সংযোগ জোরদারের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

সভা শেষে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার পরিদর্শন করেন এবং সেবার মান ও পরিচ্ছন্নতা যাচাই করেন।

বিষয়:

বেতনবিমানপরিবহন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জুলাই অভ্যুত্থানকারীদের ওপর হামলাকারী যে বাহিনীরই হোক, বিচার হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জুলাই অভ্যুত্থানকারীদের ওপর হামলাকারী যে বাহিনীরই হোক, বিচার হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশে কোনো রকমের মব কালচার থাকবে না: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সিলেটে হামের লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২০ রোগী, ২ শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক

সংসদের ‘ঘোলা পানি’ পানে পেট খারাপ হয়েছে চিফ হুইপের

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

সম্পর্কিত

নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর ব্যয় ২৩ লাখ টাকা

সমাজকল্যাণমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বিমানে পারফরম্যান্সভিত্তিক পদোন্নতি, শূন্য পদ দ্রুত পূরণের নির্দেশ

বিমানে পারফরম্যান্সভিত্তিক পদোন্নতি, শূন্য পদ দ্রুত পূরণের নির্দেশ

আইজিপির সঙ্গে মাল্টার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ