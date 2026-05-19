আধুনিক গণমাধ্যম কমিশন হলে কোনো পক্ষই গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না: তথ্যমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ মে ২০২৬, ১৭: ০৯
ডিআরইউতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণমাধ্যমকে আধুনিক গণমাধ্যম কমিশনের আওতায় আনা গেলে সরকার, মালিকপক্ষ কিংবা অন্য কোনো পক্ষ তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেন, জবাবদিহি নিশ্চিত করে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলাই এখন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) শফিকুল কবির মিলনায়তনে আয়োজিত ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্তৃক ডিআরইউর মৃত সদস্য পরিবারকে চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি আবু সালেহ আকন। ডিআরইউ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ‘যখনই আমরা গণমাধ্যমকে একটা আধুনিক গণমাধ্যম কমিশনের অধীনে বিধিবিধান ও নিয়মনীতির মধ্যে নিয়ে আসতে পারব...সরকার যেমন গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, মালিক তেমনি সাংবাদিকদের ব্যবহার করতে পারবে না। কলম তেমনি ব্ল্যাকমেলিংয়ের জন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। যার যার জায়গায় সকলেই যেমন স্বাধীনতা ও মর্যাদা ভোগ করবেন, তেমনি প্রত্যেককেই কোনো না কোনো একটা জবাবদিহির মধ্যে থাকতে হবে।’

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমাদের দেশে আমরা এখন পর্যন্ত গণমাধ্যমজগৎকে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আকারে দাঁড় করাতে পারিনি। এই না পারার দায়িত্বটা স্বাভাবিকভাবেই যাঁরা সরকার পরিচালনায় ছিলেন বা আমরা আছি, এটা রাষ্ট্র ও সরকারের দায়িত্ব। সারা পৃথিবীতে উন্নত দেশগুলোতে গণমাধ্যমজগৎ এখন একটা সম্মিলিত জগৎ।’

ডিআরইউর সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসির চেয়ারম্যান তোফাজ্জল হোসেন, ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. কাজিম উদ্দিন ম্যানেজিং। এ সময় ডিআরইউর মৃত সদস্যের দুই পরিবারকে তিন লাখ টাকা করে মোট ৬ লাখ টাকার চেক তুলে দেয় ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স।

