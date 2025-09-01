স্টার্টআপ বাংলাদেশের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল হাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন দেশের একমাত্র সরকারি মালিকানাধীন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন নুরুল হাই। আজ সোমবার স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নুরুল হাই ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, ইমপ্যাক্ট ফান্ড, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ১৬ বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক স্টার্টআপকে টেকসই ও লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।
স্টার্টআপ বাংলাদেশে যোগদানের আগে নুরুল হাই ওয়াশিংটনভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম স্মল এন্টারপ্রাইজ অ্যাসিস্ট্যান্সে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
নতুন দায়িত্ব নিয়ে নুরুল হাই বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, গতি আর দায়িত্বশীলতা একসঙ্গে চললেই সত্যিকারের পরিবর্তন আসে। আমরা এমন একটি পাইপলাইন তৈরি করতে চাই, যেখানে ফাউন্ডাররা নিশ্চয়তা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পরবর্তী ধাপে যেতে পারবেন আর বিনিয়োগকারীরা পাবেন সময়মতো লাভজনক এক্সিট।’
তাঁর নেতৃত্বে স্টার্টআপ বাংলাদেশ আরও গঠনমূলক, গতিশীল ও গ্লোবাল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে বলে আশা করে প্রতিষ্ঠানটি।
তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন দেশের একমাত্র সরকারি মালিকানাধীন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন নুরুল হাই। আজ সোমবার স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নুরুল হাই ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, ইমপ্যাক্ট ফান্ড, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ১৬ বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক স্টার্টআপকে টেকসই ও লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।
স্টার্টআপ বাংলাদেশে যোগদানের আগে নুরুল হাই ওয়াশিংটনভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম স্মল এন্টারপ্রাইজ অ্যাসিস্ট্যান্সে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
নতুন দায়িত্ব নিয়ে নুরুল হাই বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, গতি আর দায়িত্বশীলতা একসঙ্গে চললেই সত্যিকারের পরিবর্তন আসে। আমরা এমন একটি পাইপলাইন তৈরি করতে চাই, যেখানে ফাউন্ডাররা নিশ্চয়তা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পরবর্তী ধাপে যেতে পারবেন আর বিনিয়োগকারীরা পাবেন সময়মতো লাভজনক এক্সিট।’
তাঁর নেতৃত্বে স্টার্টআপ বাংলাদেশ আরও গঠনমূলক, গতিশীল ও গ্লোবাল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে বলে আশা করে প্রতিষ্ঠানটি।
আগের নিয়ম অনুযায়ী, ৩ হাজার ভোটারের জন্য একটি কেন্দ্র এবং ৫০০ জন পুরুষ ও ৪০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য একটি কক্ষ নির্ধারণের বিধান ছিল। নতুন সংশোধনী অনুযায়ী, সাধারণভাবে ৩ হাজার ভোটারের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র আগের মতো বহাল থাকবে। তবে ৫০০-এর পরিবর্তে ৬০০ জন পুরুষ ও ৪০০-এর পরিবর্তে ৫০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য এক১ সেকেন্ড আগে
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার শেখ রাজীবুল হাসানকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৮ মিনিট আগে
টিএনজেডসহ তিন গার্মেন্টস মালিকের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করতে ইন্টারপোলকে অনুরোধ করেছে সরকার। এরই মধ্যে রেড নোটিশ জারি সংক্রান্ত চিঠিটি ইন্টারপোল সদর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলাকে ভিত্তি করে সরকার এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল হয়েছে। এ সময় দুজন কর্মকর্তাকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। বদলির অংশ হিসেবে বগুড়ার এরিয়া কমান্ডার ও জিওসি মেজর জেনারেল আসাদুল হককে নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও সাভারের এরিয়া...২ ঘণ্টা আগে