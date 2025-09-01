Ajker Patrika
স্টার্টআপ বাংলাদেশের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল হাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল হাই। ছবি: সংগৃহীত
স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল হাই। ছবি: সংগৃহীত

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন দেশের একমাত্র সরকারি মালিকানাধীন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন নুরুল হাই। আজ সোমবার স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নুরুল হাই ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, ইমপ্যাক্ট ফান্ড, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ১৬ বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক স্টার্টআপকে টেকসই ও লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

স্টার্টআপ বাংলাদেশে যোগদানের আগে নুরুল হাই ওয়াশিংটনভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম স্মল এন্টারপ্রাইজ অ্যাসিস্ট্যান্সে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শীর্ষ ১০০ স্টার্টআপের তালিকায় পাঠাও ও সম্ভবএশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শীর্ষ ১০০ স্টার্টআপের তালিকায় পাঠাও ও সম্ভব

নতুন দায়িত্ব নিয়ে নুরুল হাই বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, গতি আর দায়িত্বশীলতা একসঙ্গে চললেই সত্যিকারের পরিবর্তন আসে। আমরা এমন একটি পাইপলাইন তৈরি করতে চাই, যেখানে ফাউন্ডাররা নিশ্চয়তা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পরবর্তী ধাপে যেতে পারবেন আর বিনিয়োগকারীরা পাবেন সময়মতো লাভজনক এক্সিট।’

তাঁর নেতৃত্বে স্টার্টআপ বাংলাদেশ আরও গঠনমূলক, গতিশীল ও গ্লোবাল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে বলে আশা করে প্রতিষ্ঠানটি।

