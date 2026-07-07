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জাতীয়

নৌযান চলাচলে সতর্ক থাকতে বলল বিআইডব্লিউটিএ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ জুলাই ২০২৬, ১৯: ০১
নৌযান চলাচলে সতর্ক থাকতে বলল বিআইডব্লিউটিএ
ফাইল ছবি

সারা দেশে বিরাজমান দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে নৌযান পরিচালনায় সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।

মঙ্গলবার (৭ জুলাই) বিআইডব্লিউটিএর জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

বিআইডব্লিউটিএ জানায়, সারা দেশে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার প্রেক্ষাপটে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বিবেচনায় নিয়ে নৌযান পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ বিষয়ে দেশের সব নদীবন্দর কর্মকর্তা ও ট্রাফিক ইন্সপেক্টরদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে বিআইডব্লিউটিএর পরিচালক (নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা) বিভাগ।

নির্দেশনায় নৌযান পরিচালনার ক্ষেত্রে আবহাওয়ার সর্বশেষ পূর্বাভাস বিবেচনায় রেখে যাত্রী ও নৌযানের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

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বিষয়:

নৌযাননৌপরিবহন মন্ত্রণালয়বিআইডব্লিউটিএ
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