Ajker Patrika
En
জাতীয়

মানবতাবিরোধী অপরাধে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সম্পৃক্ততা মিলেছে: চিফ প্রসিকিউটর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ জুলাই ২০২৬, ১৯: ২৭
মানবতাবিরোধী অপরাধে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সম্পৃক্ততা মিলেছে: চিফ প্রসিকিউটর
চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম। ফাইল ছবি।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং বিগত সময় নানা অপকর্মে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি আরও বলেন, ‘এখনো তদন্ত অব্যাহত আছে। দ্রুতই তদন্ত শেষে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ হাতে আসবে।’

আজ মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম।

চিফ প্রসিকিউটর আজকের পত্রিকাকে বলেন, তদন্ত টিম কাজ করছে। প্রাথমিক সংশ্লিষ্টতা মিলেছে। তদন্ত সম্পন্ন হওয়া সময়ের ব্যাপার। যথাযথ প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলে দলের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হবে।

আমিনুল ইসলাম আরও বলেন, দল হিসেবে আওয়ামী লীগ মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, এটা প্রমাণ করতে পারলে দল নিষিদ্ধের পাশাপাশি তাঁদের সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

তদন্ততদন্ত কমিটিআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধআওয়ামী লীগতদন্ত কর্মকর্তা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত