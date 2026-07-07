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জাতীয়

সরকারি চাকরিতে শূন্য পদ ৫ লাখের বেশি, ক্যাডার ৮ হাজার: সংসদে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৪১
সরকারি চাকরিতে শূন্য পদ ৫ লাখের বেশি, ক্যাডার ৮ হাজার: সংসদে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

দেশে সরকারি চাকরিতে ৫ লাখ ২১ হাজার ৯২২টি পদ শূন্য রয়েছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মো. আব্দুল বারী। আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে গোপালগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য সেলিমুজ্জামানের প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান তিনি।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে বর্তমানে (৩০ জুন ২০২৬) ১৪ লাখ ৬৪ হাজার ৩৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। বর্তমানে ৫ লাখ ২১ হাজার ৯২২টি পদ শূন্য রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রীর উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, সচিব/সিনিয়র সচিবের ৬৯টি পদের বিপরীতে ৬৭ জন, অতিরিক্ত সচিবের ৩৬৮টি পদের বিপরীতে ৩৭৮, যুগ্ম সচিবের ১ হাজার ১১৬ পদের বিপরীতে ৮৯৩ জন এবং উপসচিবের ২ হাজার ২৪৫টি পদের বিপরীতে ২ হাজার ৯৪০ জন কর্মরত রয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ৩ হাজার ৭৯৮ পদের বিপরীতে ২ হাজার ৯৪০ জন কর্মরত আছেন।

সংরক্ষিত আসনে জামায়াতের সংসদ সদস্য সাবিকুন্নাহারের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী যে তথ্য উপস্থাপন করেন, সে অনুযায়ী বিসিএসে নিয়োগে সুপারিশের সময় ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। এর মধ্যে ৪৭তম বিসিএসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ বছর ৭ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়। ৪৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২ বছর ২ মাস ৯ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত ফল, ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২ বছর ১১ মাস ২৭ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হয়, ৪৪তম বিসিএসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ৩ বছর ৭ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়। ৫০তম বিসিএসে বিজ্ঞপ্তির এক বছরের মধ্যে ফল প্রকাশ করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘চাকরির ক্ষেত্রে পদোন্নতি হলো চলমান প্রক্রিয়া। বিভিন্ন ক্যাডারে দক্ষ এবং যোগ্য কর্মকর্তাদের সার্বিক দিক বিবেচনায় যথাসময়ে পদোন্নতি দেওয়া হয়ে থাকে। ২০২৫ সাল পর্যন্ত সরকারি জনবল-সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে বর্তমানে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর হার ২৯ শতাংশ।’

নেত্রকোনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম হেলালীর প্রশ্নের জবাবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জানান, জনপ্রশাসনে নিয়োগ, বদলি ও পদায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা অন্যায্য প্রভাবমুক্ত রেখে মেধা, সততা ও দক্ষতাকে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহারের নীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কুড়িগ্রাম-১ আসনের আনোয়ারুল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী মো. আব্দুল বারী জানান, বর্তমানে সারা দেশে বিভিন্ন ক্যাডারে ৮ হাজার ৯৯টি পদ শূন্য রয়েছে।

বিষয়:

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