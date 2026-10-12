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রাড্ডা-কাণ্ডে মিষ্টির পদত্যাগ: সংরক্ষিত আসনে তফসিল ঘোষণা ইসির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ০৭
রাড্ডা-কাণ্ডে মিষ্টির পদত্যাগ: সংরক্ষিত আসনে তফসিল ঘোষণা ইসির
ফাইল ছবি

সংরক্ষিত নারী আসনের বিএনপির সংসদ সদস্য (এমপি) ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টির পদত্যাগে শূন্য হওয়া আসনের উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ সোমবার ইসি সচিব আখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচন ভবনে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখ ২৬ অক্টোবর। মনোনয়নপত্র বাছাই ২৭ অক্টোবর, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১ নভেম্বর ও ভোট ১২ নভেম্বর।

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ঢাকার মিরপুরে রাড্ডা এমসিএইচ-এফপি সেন্টারে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুরের ঘটনায় ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টির সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠলে ১ অক্টোবর পদত্যাগ করেন তিনি। এতে আসনটি শূন্য ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করে সংসদ সচিবালয়।

এরপরই উপনির্বাচনের তফসিল দিল নির্বাচন কমিশন। এ উপনির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা হচ্ছেন ইসির যুগ্ম সচিব মঈন উদ্দীন খান ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ইসির উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন। শূন্য আসনটির উপনির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীরাই অংশ নেবে।

বিষয়:

উপনির্বাচনতফসিলইসিসংরক্ষিত নারী আসন
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