Ajker Patrika
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জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় বাসভাড়া সমন্বয়ে বৈঠক আজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ৪৮
জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় বাসভাড়া সমন্বয়ে বৈঠক আজ
ছবি: সংগৃহীত

জ্বালানি তেলের দাম লিটারপ্রতি ২০ টাকা বাড়ানোর পর বাসের ভাড়া সমন্বয়ে বৈঠকে বসছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। আজ সোমবার বিকেলে বিআরটিএর বনানী কার্যালয়ে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে বাস মালিক-শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর প্রতিনিধিদের অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

বাস ভাড়া সমন্বয় কমিটি সূত্র জানিয়েছে, নতুন জ্বালানি মূল্যের কারণে বাসের পরিচালন ব্যয় কতটা বাড়ছে, তা হিসাব করে ভাড়া সমন্বয়ের বিষয়ে আলোচনা হবে। দূরপাল্লা ও মহানগরের বাসের জন্য আলাদা হিসাবও বিবেচনায় আসতে পারে।

গতকাল রোববার রাতে সরকার চার ধরনের জ্বালানি তেলের দাম লিটারপ্রতি ২০ টাকা করে বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। আজ সোমবার থেকে নতুন দাম কার্যকর হয়েছে। এতে ডিজেলের দাম ১১৫ টাকা থেকে বেড়ে ১৩৫ টাকা হয়েছে। বাসসহ দেশের অধিকাংশ গণপরিবহন ডিজেলচালিত হওয়ায় ভাড়া সমন্বয়ের দাবিও উঠেছে।

সর্বশেষ গত এপ্রিলেও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর পর বাসের ভাড়া সমন্বয় করা হয়েছিল। তখন ডিজেলের দাম লিটারপ্রতি ১৫ টাকা বাড়িয়ে ১১৫ টাকা করা হয়। পরে দূরপাল্লার বাসের ভাড়া কিলোমিটারে ২ টাকা ১২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ২ টাকা ২৩ পয়সা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরের বাসের ভাড়া ২ টাকা ৪২ পয়সা থেকে ২ টাকা ৫৩ পয়সা করা হয়।

তবে জ্বালানির দাম বাড়লেই সব সময় বাসভাড়া বাড়ানো হয়নি। ২০২২ সালের আগস্টে ডিজেলের দাম বড় পরিমাণে বাড়ানোর পর বাসভাড়া সমন্বয় করা হলেও পরে ডিজেলের দাম কমলে ভাড়াও কমানো হয়েছিল। ২০২৪ সালেও ডিজেলের দাম কমার পর দূরপাল্লা ও মহানগরের ডিজেলচালিত বাসের ভাড়া কিলোমিটারপ্রতি ৩ পয়সা কমানোর সুপারিশ করেছিল বিআরটিএ।

এবার ডিজেলের দাম একবারে ২০ টাকা বাড়ায় বাসভাড়া কতটা সমন্বয় করা হবে, সেটিই আজকের বৈঠকের মূল বিষয়। বৈঠকের সুপারিশের পর পরবর্তী প্রক্রিয়ায় নতুন ভাড়া চূড়ান্ত করা হবে।

বিষয়:

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